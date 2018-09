Pedro Duque, el último ministro del Gobierno de Pedro Sánchez en estar bajo sospecha

Después de las dimisiones de Maxim Huerta y de Carmen Montón, ahora es el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque , el que está en el foco de la polémica.

Duque ha asegurado que no cometió ninguna ilegalidad al crear una sociedad para gestionar la propiedad de un chalé en Javea (Alicante), que no eludió ningún pago de impuestos y que tiene el apoyo del presidente del Gobierno.

Duque ha dado explicaciones en rueda de prensa, si bien PP y Ciudadanos han solicitado su comparecencia urgente en el Congreso y la mayoría de los partidos de la oposición han pedido que aclare esta polémica.

El ministro ha precisado en su comparecencia que la casa, que ha estado alquilada en varios periodos, se compró antes de constituirse la sociedad, llamada Copenhague Gestores

Delgado, también en la cuerda floja

Esta polémica de Duque llega tras los polémicos audios de la ministra Delgado con el comisario Villarejo, en los que, entre otras cosas, Villarejo confiesa en una conversación que creó una red de prostitución para sonsacar información a políticos.

En el primero de esos audios, además, Delgado se refería a su compañero Marlaska como "maricón", lo que luego desmintió la ministra: "El que me conoce sabe que no me refería a él".