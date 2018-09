Villarejo confesó haber creado una red de prostitución, una revelación a la que Delgado respondió: "Éxito garantizado"

El digital Moncloa.com ha publicado una nueva filtración de las grabaciones de 2009 de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el ex comisario de policía José Villarejo. En ellas se escucha a Villarejo presumir de haber creado una red de prostitución con la que pudo "sonsacar", según asegura, "información sensible" a los clientes, entre ellos políticos e importantes empresarios. Ante esa revelación, añade el diario, la ministra de Justicia no se mostró sorprendida.

Villarejo: "¿Sabes lo que hice para llevarme al huerto a todo el mundo?, montar una agencia de 'modelos'".

Delgado: "¿Y ya está? Éxito garantizado".

Villarejo: "¡Qué guilipollez! Pero gente dura, correosa, en los Consejos de Administración, le ponías una 'chorbita', se la tiraba y decía 'eres un tío guapo y pom, muerto'".