Zapatero critica el discurso de la derecha sobre migración: "No saben lo que están sembrando"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha cargado duramente contra el lenguaje utilizado por algunos sectores de la derecha y la ultraderecha para referirse a la inmigración.

En su opinión, estos discursos no solo son "irresponsables", sino que están contribuyendo a generar un clima social peligroso. "Yo oigo a algún dirigente político, especialmente de la derecha o de la ultraderecha, y no saben lo que están diciendo, no saben lo que están sembrando", ha afirmado durante una entrevista este martes 15 de julio, en el programa 'La noche en 24 horas', de TVE.

El expresidente ha enmarcado estas declaraciones en el contexto de los incidentes que han estado ocurriendo en los últimos días en la localidad murciana de Torre Pacheco, donde se han estado registrando episodios de violencia con intenciones racistas.

Aunque también ha señalado que se trata de un suceso "muy minoritario", y que debería servir como una llamada de atención para reforzar los valores democráticos y de la convivencia. "Estamos ante un brote indeseable de xenofobia y de racismo", ha declarado.

Zapatero ha querido recordar también el riesgo que supone importar modelos políticos como el de Donald Trump, a quien ha calificado como "el líder de la derecha mundial en este momento". A su parecer, este dirigente ha dejado una huella que algunos partidos europeos están intentando replicar.

Asimismo, ha querido marcar distancia con las políticas migratorias que se llevan a cabo en Estados Unidos: "Lo que creo que no quiere la inmensa mayoría de los españoles, sean de izquierdas o de derechas, es ver que pase en nuestro país algo parecido a lo que estamos viendo con la deportación, con la persecución, con la detención de tantas y tantas personas inmigrantes en Estados Unidos".

El político, ha querido defender el actual Gobierno de Pedro Sánchez, que se encuentra en el punto de mira tras la polémica del 'caso Cerdán'. Ha expresado que "Ha comparecido ante el Parlamento, ha tenido un debate y no parece que el Parlamento le haya negado su confianza".

También ha querido restar importancia a las voces críticas que se encuentran dentro del PSOE, como las del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o el expresidente de Aragón Javier Lambán. A su juicio, "la lealtad es un valor imprescindible en la vida política". Y no comprende a Felipe González, quien ha anunciado que no votará al PSOE en las próximas elecciones: "Yo siempre votaré al PSOE, sea quien sea, lo siento como un deber y un compromiso. No sé qué piensa, a él todos le apoyamos en situaciones difíciles, muy difíciles", ha declarado el expresidente expresando su apoyo.