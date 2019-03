Patxi López asegura que votaría a Eduardo Madina

El secretario general del PSE-EE, Patxi López, ha afirmado que tanto el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, como él mismo, no están en la "pelea de nombres", sino en la "pelea de ideas". Asimismo, ha señalado que no es candidato "a nada que no existe, porque no hay una carrera para elegir líder en el PSOE".

En declaraciones a Radio Euskadi López ha apuntado que las especulaciones sobre las posibles candidaturas de Madina y de él mismo, para relevar a Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del partido socialista, vienen de fuera del PSOE y de medios de un "cierto espectro ideológico".

"Igual alguno con esto pretende desviar la atención de otras cosas, cuando el PSOE está en el debate de las ideas, contrastando propuestas, para definir y redefinir su alternativa y su proyecto político", ha indicado.

En este sentido, el dirigente socialista vasco ha manifestado que lo que le importa "de verdad" es con qué se presenta el Partido Socialista ante la ciudadanía y cuáles son las propuestas que da a los "graves problemas que tiene este país".

"Alguno igual prefiere que, en lugar de hablar de esto, que es lo que de verdad preocupa a la gente, nos enfrasquemos en una pelea interna. Desde luego, me consta que Eduardo Madina y yo no estamos en la pelea de nombres. Estamos en la pelea de ideas, en ayudar en esa definición de la alternativa", ha precisado.

En su opinión, sería un "fraude" que el PSOE, como alternativa a lo que está pasando, pusiera "encima de la mesa exclusivamente cambiar la foto de un cartel". "Me parecen mucho más importante las respuestas que damos a los parados, desahuciados, afectados por prefrentes, etc. Para eso está el PSOE", ha agregado.

Por otro lado, ha denunciado el intento desde otras formaciones políticas de "desgastar" al PSOE, cuando esta formación lleva a cabo primarias para elegir a sus líderes."Donde hay una riqueza de ideas, intentan instalar la idea de que el Partido socialista está roto, dividido", ha criticado, para defender que unas primarias abiertas en las que participe otra mucha gente a la hora de elegir quién le representa, es algo que "avanza en el sistema democrático y lo debiéramos aplicar todos". "¿Por qué no lo llevamos a una ley, que nos obligue a todos?", ha preguntado.