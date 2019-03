Patricia Hernández, a Ana Mato: "Sus medidas cuestan vidas"

El Grupo Socialista en el Congreso mantiene su contraataque a Ana Mato, después de que la ministra de Sanidad justificara hace una semana la muerte de un joven senegalés en Mallorca en un "error". La diputada Patricia Hernández ha sido la encargada de realizar la ofensiva parlamentaria para pedirle que restituya la atención sanitaria a los inmigrantes 'sin papeles' y así evitar este tipo de casos.

En la sesión de control al Gobierno, la socialista canaria ha vuelto a preguntar a la ministra cómo valora las consecuencias de haber excluido a los inmigrantes en situación irregular del sistema sanitario. Una semana antes, Mato respondió que "desgraciadamente, a veces se producen errores pero eso no tiene nada que ver con la asistencia sanitaria".

Hernández: "Su decreto es lo que firma la sentencia de muerte"

"El error, el horror, es sufrir un Gobierno sin alma que aprueba decretos que tendrán como consecuencias la muerte de personas", ha dicho Patricia Hernández en su intervención de este miércoles. Redordando la muerte del joven senegalés, ha asegurado que "se hubiera evitado con un tratamiento de menos de 300 euros, lo que cuesta el retrovisor de un Jaguar, y sin embargo ha muerto".

"Usted dice que las urgencias están garantizadas para todo el mundo pero sabe que las enfermedades crónicas no se tratan en urgencias", ha añadido la diputada socialista, que ha puesto el ejemplo de una mujer con cáncer. "Con el tratamiento adecuado, Claudia podría curarse pero el decreto le quita la asistencia sanitaria. ¿Sabe lo que se siente cuando padeciendo esta enfermedad te quitan la oportunidad de seguir viviendo? Su decreto es lo que firma la sentencia de muerte", ha dicho, pidiéndole que retire el decreto.

Hernández ha mencionado también otros casos de inmigrantes con enfermedades crónicas, que, según ha dicho, morirán si no se deroga el decreto. "Le hablo de personas, amigos, vecinos, de los que cuidan a sus hijos y a sus padres". "No sé si duerme por las noches; estas madres no lo hacen. Es una vergüenza compartir escaño con alguien que sabe que sus medidas cuestan vidas", ha espetado.

Mato: "Usar la tragedia le da un momento de gloria; el daño en los servicios sanitarios tarda en curarse"

La ministra de Sanidad, en su respuesta, ha insistido en que "a ninguna persona se le ha negado la asistencia sanitaria en nuestro país". "Si hubiera alguna norma en vigor que lo impidiera, la modificaríamos en veinticuatro horas. Pero no es el caso y lo sabe perfectamente", ha afirmado.

Mato ha recordado que, según la investigación presentada públicamente, el joven senegalés "fue atendido en atención primaria, urgencias, se le hicieron pruebas diagnósticas y se activó el sistema de protección pública correspondiente. En ningún caso se produjo discriminación en función del origen o la condición de la persona atendida". "El sistema nacional de salud garantiza la asistencia sanitaria ante cualquier situación en todas las comunidades autónomas", ha asegurado, leyendo la norma que lo recoge.

"Usar demagógicamente la tragedia a lo mejor le da un momento de gloria en los titulares pero el daño en los servicios sanitarios tarda mucho más en curarse", ha dicho Mato. Además, le ha exigido que aprenda a usar la palabra responsabilidad y ha acusado a los socialistas de querer "sacar rédito partidista" con las tragedias.