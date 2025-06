Felipe González reconoce que no votaría al PSOE de Pedro Sánchez por la "barrabasada" de la amnistía

El expresidente del Gobierno Felipe González, afiliado al Partido Socialista Obrero Español desde 1964, ha ofrecido una entrevista al periodista Carlos Alsina en Onda Cero donde ha hablado sobre los últimos acontecimientos que rodean al gobierno socialista, desde un posible amaño de la elecciones hasta la ley de amnistía que avala este jueves el Tribunal Supremo.

"Estamos viviendo una situación dramática", ha manifestado González sobre los posibles casos de corrupción que rodean al actual Ejecutivo, asegurando que "es culpa del gobierno" porque el partido "hasta donde sé" no tiene la competencia de adjudicar contratos de obras públicas.

El expresidente hace un llamado a una convocatoria elecciones y se dirige a Pedro Sánchez, exigiéndole "como mínimo" que los españoles acudan a las urnas. Pero apunta a que el mandato del socialista ha llegado a su fin y que "en su lugar debería dar paso a otro que repusiera la imagen del PSOE".

De Eduardo Madina, el hombre que perdió dos veces en las primarias contra Sánchez, era el candidato para González. "Yo estaba con la candidatura de Eduardo Medina y nadie me convenció de que cambiara de candidato", ha subrayado, añadiendo que a día de hoy sigue siéndolo "porque confío en él, en su capacidad, es lo más parecido al legado de Ramón Rubial".

Sin embargo, confía en que no lo pone "porque no o quiero matar", además de que "he apostado por candidatos que no han salido". Ha recordado las palabras de José María Aznar, expresidente popular, sobre un posible amaño en las primarias del PSOE donde salió como representante del partido Pedro Sánchez: "Si hace eso en unas primarias del partido que no hará en unas generales", quien ha reiterado otras declaraciones del popular donde "dos votos no pasa nada si había 27.000 dijo Sánchez".

No votará al PSOE

De cara a las próximas elecciones ha anunciado que nunca apoyará a quienes "han hecho la barrabasada", refiriéndose a la aprobación de la ley de amnistía pendiente de que el Tribunal Supremo avale este jueves. "Si se consolida como tal y como he percibido el presidente, conmigo nunca contará nadie nunca que haya pedido perdón", porque considera que "esta autoamnistía es una vergüenza para cualquier demócrata, militante o votante del PSOE".

En la misma línea ha afirmado que al Partido Popular tampoco lo votaría porque no lo ve como proyecto de país. Además que ve "a Feijóo haciendo figura con Mazón o Abascal", por lo que no contarán con el apoyo del expresidente al ir "contra las reglas, contra el estado de derecho".

Ha defendido la labor de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, alegando que "no califica, describe, la policía judicial cumple ordenes, investiga, expone hechos, y es el juez el que tiene que calificar si la descripción muestra indicios de conductas irregulares".

