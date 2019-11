Pablo Iglesias, a Santiago Abascal en el debate: "Usted no me va a dar lecciones de lo que es ser español"

Santiago Abascal y Pablo Iglesias han protagonizado uno de los momentos más duros de bloque de cohesión territorial del debate electoral de las elecciones generales 2019.

Durante el el primer bloque del encuentro, el candidato de Vox ha señalado que "no es una novedad escuchar a Iglesias que no está preocupado con el 'golpe de Estado' en Cataluña" y que "le hemos escuchado decir que le cuesta pronunciar el nombre de España".

Ante esta acusación, el candidato de Unidas Podemos le ha respondido directamente a Abascal: "A mí usted no me va a dar ninguna lección de lo que es ser español".

"Yo me siento orgulloso de ser español porque todavía en mi patria cuando una persona necesita un transplante de riñón le van a atender en los mejores hospitales públicos y no me importa si lo hacen en eukera, catalán, gallego o castellano".

"Eso es lo que me hace estar orgulloso de ser español y no tener una bandera muy grande", ha enfatizado, en relación a la bandera que sacó Vox a Colón, la más grande de España de la historia.