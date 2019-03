La oposición pide a Posada que anule el trámite exprés de la ley del Constitucional

Todos los grupos de la oposición en el Congreso han firmado un escrito en el que piden al presidente de la Cámara, Jesús Posada, que rectifique e impida la tramitación exprés de la reforma del Tribunal Constitucional que ha propuesto el PP, de forma que se haga como marca el reglamento.

La diputada socialista Magdalena Valerio ha presentado este escrito que ha promovido el PSOE y que han firmado la práctica totalidad de los partidos de la oposición: CDC, UDC, PNV, UPyD y tres partidos del grupo mixto -BNG, Compromís y Coalición Canaria-.

Estos partidos reclaman a Posada que reconsidere el acuerdo que tomó este martes, cuando calificó él solo la proposición de ley del PP que propone reformar el Tribunal Constitucional en lugar de dejar que lo haga la Mesa de la Cámara en su próxima reunión, la semana que viene.

Según ha señalado Valerio, Posada ha incumplido el reglamento de la Cámara y ha puesto sus funciones "al servicio" del PP y de la "operación que está perpetrando contra el Tribunal Constitucional" y ha añadido que con la tramitación exprés se produce un "ataque grave a la democracia, a la división de poderes y a algo esencial como es el respeto al funcionamiento del poder legislativo".

También ha advertido de que si el PP y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no paran esta "tropelía" y se acaba aprobando la reforma, "evidentemente" el PSOE estudiará recurrirla ante el Constitucional.

La diputada socialista ha asegurado que según el reglamento del Congreso los supuestos por los que excepcionalmente el presidente puede calificar una iniciativa no recogen las proposiciones de ley -solo proyectos de ley o acuerdos internacionales-, por lo que el PP ha "obligado" a Posada, a quien considera una persona "cabal", a "incumplir el reglamento".

Apunta, en cualquier caso, que los populares no han querido presentar la iniciativa como proyecto de ley del Gobierno porque habría tenido que pasar por los órganos consultivos. "Y me temo que no esperan nada bueno del Consejo de Estado o del Consejo General del Poder Judicial" analizando y opinando esta reforma.

También ha señalado que no está justificada la urgencia, aunque sabe que los populares lo han hecho así para que les dé tiempo a aprobar la reforma antes de que acabe la legislatura.