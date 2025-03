Miriam Nogueras (Junts) evita comparecer en una sala del Congreso presidida por la bandera de España

Junts atiende a la prensa, pero no en cualquier sitio. La portavoz del partido en el Congreso, Miriam Nogueras, rechaza atender a los medios en una sala de la Cámara Baja porque ha visto que estaba presidida por la bandera de España.

La portavoz de Junts ha preferido atender a la prensa en un pasillo. La atención se centraba en Junts y PSOE por el acuerdo firmado para el reparto de menores migrantes no acompañados

La lluvia no da tregua y por ello habilitan una de las salas de prensa del Congreso, para que la diputada de Junts pueda atender a los medios en el interior y no en el patio del la Cámara Baja. Pero al llegar veía que la sala estaba presidida por la bandera de España: "Las banderas (...) no pues la hacemos fuera", decía Nogueras que se negaba a hacer declaraciones delante de la bandera del país. Entonces, sale al pasillo, tampoco quiere que el momento de retirarlas quede grabado.

Nogueras ya apartó la bandera de España

No es la primera vez que se desvincula de la bandera de España de este modo. En febrero de 2023, la diputada de Junts apartaba la bandera de España de la sala de prensa del Congreso porque "estaba muy cerca". Pero dejaba como como estaba a la bandera de la Unión Europea. "Me representa mucho más esta bandera de Europa que la de España", decía entonces.

La oposición se lo reprochó. Después de ese acto, Partido Popular, Ciudadanos y Vox pidieron abrirle un expediente a Nogueras. Finalmente la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, decidió saldar el asunto con una amonestación y pidió que no volviera a ocurrir.

