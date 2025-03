¿Qué partidos apoyan incrementar el gasto en defensa? Así ha sido la ronda de contactos de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha citado hoy a los grupos en el Palacio de la Moncloa para abordar el gasto en defensa y la seguridad en Europa. Todos los partidos participarán en la ronda de contactos salvo Vox, porque no han sido invitados. El objetivo de Sánchez es informar de la posición de los socialistas y escuchar el planteamiento del resto de los dirigentes.

El primero en reunirse con Sánchez ha sido el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Para encontrar la última imagen de ambos en la Moncloa hay que retroceder a octubre de 2022.

Tras el encuentro, el líder de los populares ha comparecido en el Congreso de los Diputados, pero no ha aclarado si el PP dará o no su apoyo al incremento del gasto en defensa en caso de que la iniciativa llegue a la Cámara Baja. “Hoy por hoy Sánchez no ha dado ni información ni garantía de nada, así es muy difícil", ha asegurado Feijóo. "El Gobierno no tiene un plan, o no sabe hacer el plan, o no quiere contar el plan” ha criticado.

El segundo turno ha sido el de ERC, con una posición antibelicista. "Entendemos que quizás no hay que gastar más, sino mejor", ha explicado su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián. ERC ha cerrado hoy de nuevo la puerta a apoyar el aumento del gasto. "Con nosotros que no cuenten, a no ser que nos expliquen muy bien el porqué", ha insistido Rufián.

Junts, en cambio, no deja -por ahora- clara su postura. "Ha sido una reunión informativa y esperamos que se vayan concretando más cosas", ha plantado su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras.

La primera vez de Bildu en la Moncloa

A las 12 horas se producía una imagen inédita, Metxe Aizpurua ha sido la primera dirigente abertzale en ser recibida en el Palacio de la Moncloa. En Bildu se ha manifestado en contra del gasto militar, pero de momento no ha dado detalles sobre sus impresiones tras el encuentro con Sánchez.

El PNV comparte postura con el Gobierno

Por ahora, los jeltzales son los únicos que se han posicionado abiertamente con la parte socialista del Gobierno. "Sí, estamos próximos", ha confirmado el hasta ahora portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. "No vamos a jugar a política interna, es un tema grave", ha subrayado.

Podemos, en contra

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha trasladado a Pedro Sánchez su oposición frontal al incremento del gasto imposible y ha denunciado que es "imposible" hacerlo sin recortes al gasto social. Ha acudido a Moncloa con una camiseta con el lema 'No a la guerra' para su cita, ha salido del encuentro con la impresión de que el Gobierno "no tiene la más mínima intención" de someter la inversión en defensa a una votación en el Congreso.

La diputada morada ha inferido que este encuentro es una reunión meramente informativa y no percibe "ninguna voluntad negociadora" del Gobierno en esta materia, lo que es una "mala noticia para la democracia".

