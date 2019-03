Las nueve carpetas y el 'pendrive' entregadas por Bárcenas al juez comienzan a digitalizarse

El juez Ruz recibió el lunes, tras la última declaración de Luis Bárcenas, nueve carpetas y un archivo informatizado que hoy comienzan a digitalizarse. Esta documentación, recoge en su mayoría apuntes y anotaciones manuscritas por el extesorero, la mayoría no están fechadas, y que ninguna está avalada por un documento contable. Bárcenas no aportó 'recibís', porque según dijo no existen, salvo un folio en el que consta que entregó 100.000 euros al responsable electoral del PP en Toledo.

En su declaración también anotó que entregó dinero a Trillo para pagarla defensa de los imputados por el Yak 42, y aseguró que entre 2009 y 2010 dio dinero en efectivo a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal.

Las últimas informaciones publicadas por el diario El Mundo apuntan que el 'pendrive' con documentación inédita entregado por Luis Bárcenas al juez Ruz fija en 8,3 millones de euros el "dinero negro" que, según la contabilidad del extesorero del PP, "se manejó durante dos décadas en Génova.

El periódico recoge la documentación aportada por Bárcenas al juez, que arranca en 1990 y termina en el período 2009-2010. "Lo que revela la documentación aportada por Bárcenas es que en Génova se manejaron durante esos 19 años al menos 8,3 millones de euros en dinero negro, es decir, en fajos de billetes que se entregaban en 'bolsas, maletines o maletas', publica el diario. Además añade que buena parte salía en metálico hacia el bolsillo de sus principales dirigentes".