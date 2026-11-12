¿Cuántos diputados y senadores hay y cómo se eligen el 29N?

El próximo 29 de noviembre se celebrarán las elecciones generales en España, una jornada electoral en al que se deben elegir a los diputados y senadores que formarán el Congreso de los Diputados y el Senado para los próximos cuatro años. Esas dos Cámaras conforman las Cortes Generales en España y son la representación del pueblo español, donde reside la soberanía nacional y la potestad legislativa del Estado.

Para entender cómo funcionan tanto el Congreso de los Diputados como el Senado es importante saber cuántos diputados y senadores se eligen en las próximas elecciones del 29N y cómo son elegidos. Es decir, los 38.728.356 españoles y españolas llamados a las urnas tendrán dos sobres el próximo 29 de noviembre para poder elegir la composición del Congreso de los Diputados y el Senado.

La formación del Congreso de los Diputados

Respecto al Congreso de los Diputados, en las próximas elecciones generales se eligen a los 350 diputados que formarán la Cámara Baja. Todos los diputados y diputadas son elegidos o elegidas por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.

La votación de los 350 diputados se realiza por circunscripción provinciales y en cada una de las dos Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Los partidos políticos presentan sus candidatos o candidatas al Congreso de los Diputados en listas cerradas y bloqueadas, es decir, los electores solo pueden elegir la lista de un partido político, sin tener opción a elegir candidatos o candidatas individuales o alterar el orden de las listas. Cada elector elige la lista de un partido político y la introduce en el sobre designado para la formación del Congreso de los Diputados.

En cada una de las 50 provincias se eligen un mínimo inicial dos diputados o diputadas y en Ceuta y Melilla se elige a un diputado/a.

A partir de ahí, los restantes 248 diputados del Congreso de los Diputados se distribuyen entre las cincuenta provincias en función a la población de cada provincia. Esa distribución está fijada en el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones de la siguiente manera:

Albacete (Cuatro)

Alicante/Alacant (Doce)

Almería (Seis)

Araba/Álava (Cuatro)

Asturias (Siete)

Ávila (Tres)

Badajoz (Cinco)

Balears (Illes) (Ocho)

Barcelona (Treinta y dos)

Bizkaia (Ocho)

Burgos (Cuatro)

Cáceres (Cuatro)

Cádiz (Ocho)

Cantabria (Cinco)

Castellón/Castelló (Cinco)

Ciudad Real (Cinco)

Córdoba (Seis)

Coruña (A) (Ocho)

Cuenca (Tres)

Gipuzkoa (Seis)

Girona (Seis)

Granada (Siete)

Guadalajara (Tres)

Huelva (Cinco)

Huesca (Tres)

Jaén (Cinco)

León (Cuatro)

Lleida (Cuatro)

Lugo (Cuatro)

Madrid (Treinta y ocho)

Málaga (Once)

Murcia (Diez)

Navarra (Cinco)

Ourense (Cuatro)

Palencia (Tres)

Palmas (Las) (Ocho)

Pontevedra (Siete)

Rioja (La) (Cuatro)

Salamanca (Cuatro)

Santa Cruz de Tenerife (Siete)

Segovia (Tres)

Sevilla (Doce)

Soria (Dos)

Tarragona (Seis)

Teruel (Tres)

Toledo (Seis)

Valencia/València (Dieciséis)

Valladolid (Cinco)

Zamora (Tres)

Zaragoza (Siete)

Ceuta (Uno)

Melilla (Uno)

La distribución de los diputados en cada una de las 50 provincias españoles se realiza en función del método D'Hondt, un sistema que reparte la cantidad de diputados de cada provincia de forma proporcional al número de votos obtenidos, excluyendo las candidaturas que no alcancen el 3% de los votos.

La fecha límite para la formación del nuevo Congreso es hasta 25 días después de la celebración de las elecciones, en el caso de las próximas elecciones generales el 24 de diciembre.

La composición del Senado

En las próximas elecciones generales del 29N también se elegirá el nuevo Senado, formado por 269 senadores. El Senado, conocido también como Cámara Alta, es la cámara de representación territorial.

De los 269 senadores, 209 se eligen por sufragio universal; mientras que los 60 senadores/as restantes son elegidos por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas: uno por comunidad y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio.

El artículo 165 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, establece que en cada circunscripción provincial se eligen cuatro senadores; en las circunscripciones insulares se eligen tres en Gran Canaria, Mallorca y Tenerife; y uno en Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma. Las ciudades de Ceuta y Melilla eligen cada una de ellas dos Senadores.

A diferencia de lo que ocurre en la votación al Congreso de los Diputados, en el caso del Senado los electores votan al candidato/a de entre los que figuren en la papeleta única del Senado. Es decir, los candidatos elegidos por el elector para el Senado pueden pertenecer a diferentes formaciones políticas, algo que no ocurre en la elección del Congreso de los Diputados.