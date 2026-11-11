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Miembros de Núcleo Nacional recibieron formación paramilitar en Ucrania para preparar un "alzamiento armado"

Los integrantes del grupo establecieron vínculos con otras organizaciones afines para recibir adiestramiento paramilitar y emplear armas de guerra.

Manifestación de Núcleo Nacional en Madrid

Manifestación de Núcleo Nacional en Madrid Efe

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Alba M. Cirera
Publicado:

La Policía Nacional confirma que militantes del grupo neonazi Núcleo Nacional, detenidos el pasado viernes, viajaron en el mes de agosto a Ucrania para recibir adiestramiento paramilitar con el objetivo de preparar en España lo que denominaban un "alzamiento armado".

Así consta en el sumario incorporado a la investigación que desarrolla el Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, que ordenó el pasado viernes la detención de catorce personas y distintos registros en Asturias, Madrid, Guadalajara, Burgos, Alicante, Pontevedra y Valladolid.

En el informe policial se especifica la incautación de armas blancas, material pirotécnico y propagando de simbología nazi y fascista. La investigación detalla, además, que el grupo estableció contacto con la 12 Brigada Azov y, según publicaciones en redes sociales, los desplazados aparecen con chalecos antibalas, equipamiento táctico y efectuando disparos con fusiles de asalto tipo AK-47 en prácticas de tiro.

Qué revelan las comunicaciones interceptadas

Precisamente, en una de las comunicaciones intervenidas el 21 de agosto a Iván Rico Olivares, alias 'el Rana', uno de los miembros más destacados de la cúpula directiva, el mismo explica cómo van a llegar a Ucrania en un avión. De Polonia van a Cracovia y en Cracovia cogen un tren que va para Ucrania. Allí en Ucrania el tren les deja en Livos y en Livos van en coche hasta Jarkiv. "Tienes unas 8 horas", explica.

Justo al día siguiente del mensaje donde daba tales indicaciones, la Policía confirmó la salida en vuelo hacia Múnich de cinco de los integrantes, concretamente del 'Rana' junto a José Manuel Vaquero Martín, Rafael Bonal Sánchez, Roberto Cuadrado Alonso y Aitor Rodríguez Arizmendi.

En días posteriores, uno de ellos relata a su mujer su situación en un apartamento y en un campamento militar "a solo veinte kilómetros de la frontera rusa", y apunta que el pueblo está derruido y que se escuchan sirenas. El 28 de agosto, le dice que están en Járkov "en mejores condiciones", que tienen una reunión programada y que llegarían a Kiev por la mañana. "Todo está siendo muy interesante", resume a su mujer.

'El Rana' afirma en una de las comunicaciones que "sin formación no va a funcionar ningún alzamiento".

60 miembros en 7 delegaciones consolidadas y 13 activas

Además de este viaje, el informe policial define la estructura piramidal de Núcleo Nacional con un órgano central directivo en la cúspide que denominan 'La Cúpula', siete departamentos funcionales y una red territorial descentralizada compuesta por delegaciones y predelegaciones.

El Órgano Directivo Central está compuesto por siete personas, ellas son: Iván Rico Olivares, el Rana, presidente o máximo responsable; Alberto Gonzalo de Juan, Pugilato; David Rico Olivares; Enrique Lemus Sánchez; Jesús Antonio Ruiz; Joaquín Yebra-Pimentel Álvarez y Carlos José Coloma.

Según la Policía, NN organiza sus funciones en siete departamentos especializados: Organización, Seguridad, Económico, Jurídico; Redes Sociales y Propaganda (en el que se integra Isabel Peralta, miembro destacada y detenida también el pasado viernes) y Relaciones Internacionales y Afiliaciones.

Asimismo, tienen un despliegue territorial que opera mediante células con siete delegaciones consolidadas -Madrid/Guadalajara, Valladolid, Barcelona, Asturias, Burgos, Valencia y Murcia- y trece predelegaciones activas en Alicante, Baleares, Canarias, Ceuta, Córdoba, Málaga, Navarra, País Vasco, Sevilla, Extremadura, Aragón y Galicia.

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