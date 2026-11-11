Miembros de Núcleo Nacional recibieron formación paramilitar en Ucrania para preparar un "alzamiento armado"

La Policía Nacional confirma que militantes del grupo neonazi Núcleo Nacional, detenidos el pasado viernes, viajaron en el mes de agosto a Ucrania para recibir adiestramiento paramilitar con el objetivo de preparar en España lo que denominaban un "alzamiento armado".

Así consta en el sumario incorporado a la investigación que desarrolla el Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, que ordenó el pasado viernes la detención de catorce personas y distintos registros en Asturias, Madrid, Guadalajara, Burgos, Alicante, Pontevedra y Valladolid.

En el informe policial se especifica la incautación de armas blancas, material pirotécnico y propagando de simbología nazi y fascista. La investigación detalla, además, que el grupo estableció contacto con la 12 Brigada Azov y, según publicaciones en redes sociales, los desplazados aparecen con chalecos antibalas, equipamiento táctico y efectuando disparos con fusiles de asalto tipo AK-47 en prácticas de tiro.

Qué revelan las comunicaciones interceptadas

Precisamente, en una de las comunicaciones intervenidas el 21 de agosto a Iván Rico Olivares, alias 'el Rana', uno de los miembros más destacados de la cúpula directiva, el mismo explica cómo van a llegar a Ucrania en un avión. De Polonia van a Cracovia y en Cracovia cogen un tren que va para Ucrania. Allí en Ucrania el tren les deja en Livos y en Livos van en coche hasta Jarkiv. "Tienes unas 8 horas", explica.

Justo al día siguiente del mensaje donde daba tales indicaciones, la Policía confirmó la salida en vuelo hacia Múnich de cinco de los integrantes, concretamente del 'Rana' junto a José Manuel Vaquero Martín, Rafael Bonal Sánchez, Roberto Cuadrado Alonso y Aitor Rodríguez Arizmendi.

En días posteriores, uno de ellos relata a su mujer su situación en un apartamento y en un campamento militar "a solo veinte kilómetros de la frontera rusa", y apunta que el pueblo está derruido y que se escuchan sirenas. El 28 de agosto, le dice que están en Járkov "en mejores condiciones", que tienen una reunión programada y que llegarían a Kiev por la mañana. "Todo está siendo muy interesante", resume a su mujer.

'El Rana' afirma en una de las comunicaciones que "sin formación no va a funcionar ningún alzamiento".

60 miembros en 7 delegaciones consolidadas y 13 activas

Además de este viaje, el informe policial define la estructura piramidal de Núcleo Nacional con un órgano central directivo en la cúspide que denominan 'La Cúpula', siete departamentos funcionales y una red territorial descentralizada compuesta por delegaciones y predelegaciones.

El Órgano Directivo Central está compuesto por siete personas, ellas son: Iván Rico Olivares, el Rana, presidente o máximo responsable; Alberto Gonzalo de Juan, Pugilato; David Rico Olivares; Enrique Lemus Sánchez; Jesús Antonio Ruiz; Joaquín Yebra-Pimentel Álvarez y Carlos José Coloma.

Según la Policía, NN organiza sus funciones en siete departamentos especializados: Organización, Seguridad, Económico, Jurídico; Redes Sociales y Propaganda (en el que se integra Isabel Peralta, miembro destacada y detenida también el pasado viernes) y Relaciones Internacionales y Afiliaciones.

Asimismo, tienen un despliegue territorial que opera mediante células con siete delegaciones consolidadas -Madrid/Guadalajara, Valladolid, Barcelona, Asturias, Burgos, Valencia y Murcia- y trece predelegaciones activas en Alicante, Baleares, Canarias, Ceuta, Córdoba, Málaga, Navarra, País Vasco, Sevilla, Extremadura, Aragón y Galicia.