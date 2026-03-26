Juanma Moreno y Felipe González coinciden en un acto en plena precampaña andaluza: "Es un hombre de Estado"

La aprobación de las medidas anticrisis coincide con el lanzamiento de la campaña electoral en Andalucía. Este jueves, se ha producido una imagen muy destacada, porque el candidato del PP, Juanma Moreno, ha coincidido en un acto público con el expresidente Felipe González. No se trataba de un acto de campaña.

Aunque se trate de un acto institucional, el hecho de estar metidos de lleno en la vorágine electoral, provoca que nada quede fuera de las controversias propias de una campaña. Andalucía está en juego, lo que significa que todos los partidos se someten a un durísimo examen, muy importante también de cara a las próximas elecciones generales.

El presidente de la Junta de Andalucía se ha reafirmado en señalar que tiene "mucho respeto y admiración" por el expresidente del Gobierno Felipe González a pesar de que sea socialista y él del PP, pero del que valora que es "un hombre de Estado". Ha realizado estas declaraciones ante los medios de comunicación antes de participar en un encuentro con el expresidente organizado en Sevilla en el marco de una serie de actividades diseñadas con motivo del centenario del nacimiento de la duquesa Cayetana de Alba.

Moreno desvincula el acto de la precampaña de las andaluzas

El líder del PP andaluz valora de Felipe González que ha sido el presidente del Gobierno español "más longevo de la historia" de la democracia. Además, lo define como "un hombre de Estado". "Es un hombre de Estado, y a mí me gustan las políticas de Estado", ha sentenciado Juanma Moreno, quien a preguntas de los periodistas ha desvinculado este acto de la precampaña de las elecciones andaluzas que él mismo convocó para el próximo 17 de mayo.

"Este es otro tipo de acto", ha dicho el presidente andaluz en respuesta al comentario de que "arranca la precampaña" electoral con Felipe González. Cuestionado acerca de si "le invitaría a un mitin" del PP, Juanma Moreno ha respondido que no, en tanto que el expresidente "es socialista" y él es "popular", del PP, ha subrayado.

Moreno también ha tachado de "absurdas" las críticas que se lleven a cabo sobre este encuentro entre los dos representantes políticos. "Es una pena que en España se critique a dos personas que son de distinta formación política simplemente por estar en un foro hablando", ha lamentado el presidente de la Junta.

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