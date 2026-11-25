“Estas elecciones serán un referéndum sobre la desigualdad y la vivienda” es la consigna que repiten en Frente Amplio desde que arrancó la campaña. Una idea que han querido reflejar en su programa electoral, haciendo de la vivienda y la redistribución de la riqueza sus dos ejes centrales.

El derecho a la vivienda

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha condicionado la posibilidad de pactar un gobierno progresista con el PSOE a llevar al primer Consejo de Ministros un decreto de vivienda que estabilice los alquileres y los baje un 30%.

La alianza propone además una ley estatal para expropiar vivienda a los fondos buitre. Se aplicaría solamente a propietarios corporativos, no a particulares, y de forma progresiva. La primera fase afectaría a entidades con más de 1.000 viviendas; la segunda, a tenedores de más de 700 viviendas; y la tercera, a empresas propietarias de más de 50 inmuebles.

De forma paralela, plantean adscribir obligatoriamente todas las fincas urbanas y suelos residenciales de la SAREB al parque público de vivienda.

La redistribución de la riqueza

El Tax the rich o Impuesto a los ultrarricos es otra de las medidas estrella del programa electoral. Se trata de un impuesto del 2% a las grandes fortunas de más de un millón de euros y de un 3% si los patrimonios superan los 50 millones.

Según la formación afectaría a unas 231.000 personas, lo que supone aproximadamente el 1% de quienes presentan la declaración de la renta.

Otra de las iniciativas pasa por limitar las herencias a un máximo de diez millones de euros, estableciendo un impuesto del 100% a las que superen esa cifra.

La propuesta económica de Frente Amplio recoge además otras dos reformas en clave fiscal: un impuesto a la banca y la gran empresa y otro sobre la acumulación de vivienda.

Desde la alianza señalan que hoy los grandes grupos “pagan entre un 7 y un 9%, mientras que las pymes tributan al 19 o 20%”. Por ello, proponen revisar las desgravaciones de las que se benefician la banca y algunas empresas, como las que obtienen por pérdidas del año anterior.

La otra medida consiste en un impuesto contra la especulación, que solo afectará a particulares a partir de la cuarta propiedad.

Medidas de corte social

Otra de las principales propuestas de FA pasa por equiparar las pensiones más bajas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y de recuperar la jubilación a los 65 años.

También recogen en su programa la ampliación de la cobertura sanitaria para que se incorpore progresivamente la salud bucodental, visual y auditiva, universalizando las ayudas para gafas y lentillas, financiando los audífonos y ampliando la atención odontológica pública.

Además, la alianza apuesta por reconocer legalmente a las personas no binarias. También a la familia elegida y los vínculos de cuidado, extendiendo los permisos a personas cercanas sin necesidad de parentesco.

Más protección para los autónomos

FA propone una serie de medidas para los trabajadores autónomos como una tarifa plana, que no se limite a los dos primeros años, para aquellos que cobren menos del SMI. También pretende reducir la burocracia presentando una sola declaración informativa anual si facturan menos de 85.000 euros.

Iniciativas contra la corrupción

Algunas de las críticas dirigidas a Sumar, ahora Frente Amplio, durante esta legislatura se han basado en la decisión de no abandonar el Gobierno tras salir a la luz casos de corrupción en el seno de su socio de coalición, el PSOE.

Ahora la formación liderada por Ada Colau sugiere la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público y el Código Penal. Una medida destinada a actuar contra los corruptores para expulsar durante 20 años de la contratación pública española a todas las empresas y empresarios que hayan participado en prácticas ilícitas.

“La corrupción no se combate intercambiando acusaciones entre partidos. Hay que enfrentarse a los poderes económicos que la alimentan: las grandes empresas y los intereses especulativos que utilizan su dinero para comprar voluntades políticas. Si no actuamos contra los corruptores, estaremos dejando intacto el problema”, ha señalado Colau.

Además, FA pone sobre la mesa otras dos medidas: la creación de una Agencia Independiente contra la Corrupción, propuesta de Sumar que ha quedado pendiente en esta legislatura, y garantizar la protección real y afectiva de quienes denuncien casos de corrupción.

Reconocer las huelgas de alquileres

De nuevo en relación con la vivienda, FA recoge en su programa electoral dos iniciativas del Sindicato de Inquilinas.

Tras las críticas de la patronal a la última huelga general del 11 noviembre, proponen por un lado, reconocer legalmente a los sindicatos de inquilinas y, por otro, regular las huelgas de alquileres. La idea es que los arrendatarios puedan organizarse colectivamente frente a los abusos de los propietarios sin exponerse a un desahucio por impago.

Pacto de Estado Ferroviario

Fue una medida anunciada a raíz del accidente de tren de Urda. Persigue la reunificación de Rende y Adif en un gran operador público que coordine trenes e infraestructuras. Además de aumentar la inversión en mantenimiento y plantilla, revirtiendo su externalización y reforzando Cercanías.