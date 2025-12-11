Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los mensajes de la trama de los hidrocarburos sobre Ábalos y Sánchez: "Se ha enfrentado el putero al guapo"

Un nuevo informe la UCO revela mensajes de WhatsApp entre los miembros de la trama de los hidrocarburos y una confrontación entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos.

El exministro Jos&eacute; Luis &Aacute;balos durante un pleno del Congreso. EFE/Chema Moya

El exministro José Luis Ábalos durante un pleno del Congreso. EFE/Chema Moya

Alejandro Lorente
Publicado:

Un nuevo informe la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) entregado este jueves al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, ha revelado un 'enfrentamiento' entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez en 2021. "Se ha enfrentado el putero al guapo", afirma una directiva de Villafuel S.L., una de las empresas investigadas en la 'trama de los hidrocarburos'.

El documento indica que la trama, gestionada presuntamente por la empresa de Claudio Rivas y su socio, Víctor de Aldama, habría pagado el chalet de José Luis Ábalos en La Alcaidesa (Cádiz).

De hecho, la UCO señala que la sociedad de Rivas Have Got Time S.L. obtuvo el chalet por 585.000 euros y se lo entregó al ahora exministro, que "dispuso materialmente de la vivienda, la disfrutó e incluso intentó su aprovechamiento económico". A cambio, el exministro habría concedido una licencia clave en Industria para operar como mayorista de combustibles, que se habría facilitado con la ayuda de las gestiones de su asesor Koldo García y otros altos cargos.

En este informe también se adjuntan mensajes de WhatsApp entre los miembros de la trama. En una de esas conversaciones fechada el 10 de julio de 2021, Leonor María González, hija de la imputada Carmen Pano, lo confirma. Carmen Pano fue la mujer que aseguró haber llevado 90.000 euros en bolsas a Ferraz.

En los mensajes, explica a su marido Natán González que Víctor de Aldama le llamó para tranquilizarla por el cese de Ábalos como ministro de Transportes.

Enfrentamiento en el Consejo de Ministros

En la conversación, ella expresa que "se ha liado", especificando que "se ha enfrentado el putero al guapo", refiriéndose a que José Luis Ábalos confrontó a Pedro Sánchez. "Y se ha levantado en mitad de la reunión y delante de todos lo ha mandado a tomar por culo", indica Leonor María González en otro mensaje.

"La mitad del partido está con el putero y la otra mitad con el guapo", continúa comentando Leonor María González. Además, señala que Aldama le había llamado "para tranquilizarnos": "Que no nos preocupemos por lo que tenemos en marcha. Que todo sigue adelante". Natán González contestó a este mensaje "hombre los negocios no se mezclan". "Desde luego el putero termina de hundir al PSOE", añade.

La trama de los hidrocarburos

La 'trama de los hidrocarburos' gira sobre un supuesto fraude masivo de IVA en la compraventa de combustibles. Supuestamente, se utilizaba una red de empresas pantalla que compraban carburante sin repercutir inmediatamente el impuesto y luego lo vendían con IVA incluido sin ingresarlo a Hacienda, lo que habría generado un beneficio ilícito multimillonario. Esa red, presuntamente, habría operado principalmente a través de sociedades como Villafuel S.L. y otras mercantiles bajo la influencia de empresarios como Víctor de Aldama, los hermanos Claudio y María Luisa Rivas.

