La UCO concluye que la 'trama de los hidrocarburos' pagó un chalé a Ábalos para "comprar su voluntad"

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que la trama de hidrocarburos que dirigían -presuntamente- el empresario Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas instrumentalizaron varias empresas para destinar pagos de "aproximadamente un millón de euros" para "comprar la voluntad" del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Asimismo, la UCO considera que la organización pudo penetrar en los "niveles directivos" del Ministerio que dirigía Ábalos y del de Industria y Transición Ecológica. Señalan que la sociedad de Rivas Have Got Time S.L. adquirió el chalet por 585.000 euros y se lo entregó al exministro, que "dispuso materialmente de la vivienda, la disfrutó e incluso intentó su aprovechamiento económico".

Se trata de un nuevo informe recogido por 'Europa Press' y presentado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. La Guardia Civil presenta nuevas conversaciones como una con fecha del 27 de junio de 2020 en la que la hija de Carmen Pano -la empresaria que asegura que llevó dinero en efectivo a la sede de Ferraz- contó a su pareja sentimental que Ábalos le había propuesto trabajo: "Ábalos me ha ofrecido trabajar en su gabinete de asesores, por supuesto que me he negado".

La 'trama de los hidrocarburos' trata de un presunto fraude masivo de IVA en la compraventa de combustibles. Supuestamente, se utilizaba una red de empresas pantalla que compraban carburante sin repercutir inmediatamente el impuesto y luego lo vendían con IVA incluido sin ingresarlo a Hacienda, lo que habría generado un beneficio ilícito multimillonario. Esa red, presuntamente, habría operado principalmente a través de sociedades como Villafuel S.L. y otras mercantiles controladas por empresarios como Víctor de Aldama y los hermanos Claudio y María Luisa Rivas.

La investigación de la Guardia Civil va más allá al señalar que esta red también podría haber usado parte de los beneficios ilícitos para intentar ganarse el favor de altos cargos públicos. La UCO sostiene que el pago del chalet de La Alcaidesa, en Cádiz, a Ábalos formaría parte de esta supuesta estrategia. Según los investigadores, el inmueble habría sido financiado directamente por la trama de hidrocarburos, con el objetivo de facilitar que la empresa Villafuel obtuviera la preciada licencia de operador en el sector.

El último informe de la UCO, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge conversaciones bastante reveladoras. En una de ellas, la empresaria Leonor González comenta con su pareja, Natán González: "Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito". Los agentes interpretan que "los interlocutores atribuían la concesión" de la licencia a la compra de la vivienda por parte de la organización, que luego habría sido puesta a disposición de Ábalos.

