Ayuso carga contra un PSOE "profundamente machista" y se pregunta "¿a quién van a poner ahora al frente? ¿A Rocco Siffredi?"

Durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra un PSOE "profundamente machista" que vive del "feminismo de pancarta" y que "hace negocio con las mujeres". Señala, además, que las mujeres españolas se avergüenzan de este Gobierno de España "misógino".

"¿A quién van a poner ahora al frente del PSOE?"

La presidenta madrileña censura la "obsesión" que tiene el PSOE con ella. "Viendo los gustos de los socialistas que están yendo a prisión, díganme, ¿a quién van a poner ahora al frente del PSOE? ¿A Rocco Siffredi?", se ha preguntado.

De la misma forma, Ayuso ha respondido a la portavoz del PSOE, Mar Espinar, a quien ha espetado que "no salió de ninguna urna ni de ningún congreso". "Los señores de la Moncloa, aquellos que acosaban a sus compañeras, que se subían la bragueta en su cara y le pedían verles el escote, que borraron todas las denuncias del canal antiacoso, son los que a usted misma le prohíben dar ruedas de prensa al salir, cosa que sí pasa con el resto de los grupos parlamentarios", ha señalado.

"Los machistas de La Moncloa

Díaz Ayuso señala que son los "machistas de La Moncloa" los que están "dirigiendo" a Espinar, mientras ella no ha dicho "ni una sola palabra en defensa de las mujeres políticas de su propio partido". "¿Cómo puede ser usted tan dócil como mujer ante los episodios de acoso sexual en la Moncloa? ¿Por qué teme acabar como Tomás Gómez, como Leguina, Nicolás Redondo o Felipe González? ¿Cuánto va a tragar usted por un puesto?", le ha cuestionado.

Unas listas de espera que "crecen intencionadamente"

"¿Es Venezuela? No, es Torrejón"

Sacando a relucir la polémica alrededor de la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz, Espinar ha cargado contra unas listas de espera que "crecen intencionadamente". "Órdenes de reutilizar el material desechable, instrucciones para desinfectar el instrumental en casa, ¿es Venezuela? No, es Torrejón. Es en lo que usted quiere convertir Madrid", ha remarcado.

De esta manera, ha criticado que Ayuso quiera "meter a la empresa privada en la sanidad pública" que solo "busca beneficio". "Pero es que la degradación sanitaria de nuestra Comunidad no es causal, no, forma parte de una estrategia para asaltar lo público porque la señora Ayuso con nuestros derechos hace sus negocios", ha subrayado, a la vez que ha asegurado que tiene "a Quirón sentado en el Consejo de Gobierno y en el sofá de su casa".