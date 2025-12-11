Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Madrid

Ayuso carga contra un PSOE "profundamente machista" y se pregunta "¿a quién van a poner ahora al frente? ¿A Rocco Siffredi?"

La presidenta madrileña señala que las mujeres españolas se avergüenzan de este Gobierno de España "misógino".

Ayuso

AyusoEUROPAPRESS

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

Durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra un PSOE "profundamente machista" que vive del "feminismo de pancarta" y que "hace negocio con las mujeres". Señala, además, que las mujeres españolas se avergüenzan de este Gobierno de España "misógino".

"¿A quién van a poner ahora al frente del PSOE?"

Ayuso

La presidenta madrileña censura la "obsesión" que tiene el PSOE con ella. "Viendo los gustos de los socialistas que están yendo a prisión, díganme, ¿a quién van a poner ahora al frente del PSOE? ¿A Rocco Siffredi?", se ha preguntado.

De la misma forma, Ayuso ha respondido a la portavoz del PSOE, Mar Espinar, a quien ha espetado que "no salió de ninguna urna ni de ningún congreso". "Los señores de la Moncloa, aquellos que acosaban a sus compañeras, que se subían la bragueta en su cara y le pedían verles el escote, que borraron todas las denuncias del canal antiacoso, son los que a usted misma le prohíben dar ruedas de prensa al salir, cosa que sí pasa con el resto de los grupos parlamentarios", ha señalado.

"Los machistas de La Moncloa

Díaz Ayuso señala que son los "machistas de La Moncloa" los que están "dirigiendo" a Espinar, mientras ella no ha dicho "ni una sola palabra en defensa de las mujeres políticas de su propio partido". "¿Cómo puede ser usted tan dócil como mujer ante los episodios de acoso sexual en la Moncloa? ¿Por qué teme acabar como Tomás Gómez, como Leguina, Nicolás Redondo o Felipe González? ¿Cuánto va a tragar usted por un puesto?", le ha cuestionado.

Unas listas de espera que "crecen intencionadamente"

"¿Es Venezuela? No, es Torrejón"

Mar Espinar

Sacando a relucir la polémica alrededor de la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz, Espinar ha cargado contra unas listas de espera que "crecen intencionadamente". "Órdenes de reutilizar el material desechable, instrucciones para desinfectar el instrumental en casa, ¿es Venezuela? No, es Torrejón. Es en lo que usted quiere convertir Madrid", ha remarcado.

De esta manera, ha criticado que Ayuso quiera "meter a la empresa privada en la sanidad pública" que solo "busca beneficio". "Pero es que la degradación sanitaria de nuestra Comunidad no es causal, no, forma parte de una estrategia para asaltar lo público porque la señora Ayuso con nuestros derechos hace sus negocios", ha subrayado, a la vez que ha asegurado que tiene "a Quirón sentado en el Consejo de Gobierno y en el sofá de su casa".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

VÍDEO: Las imágenes de los registros en Plus Ultra

VÍDEO: Las imágenes de los registros en Plus Ultra

Publicidad

España

La ministra María Jesús Montero en el Congreso

El PP pide la dimisión de Montero tras la detención del expresidente de la SEPI: "Se le está poniendo cara de Santos Cerdán"

Ayuso

Ayuso carga contra un PSOE "profundamente machista" y se pregunta "¿a quién van a poner ahora al frente? ¿A Rocco Siffredi?"

¿Quién es Antxon Alonso?: la mano derecha de Cerdán en Servinabar con importantes conexiones políticas

¿Quién es Antxon Alonso?: la mano derecha de Cerdán en Servinabar con importantes conexiones políticas

José Luis Ábalos y Koldo García
Tribunal Supremo

El Supremo mantiene en prisión a Ábalos y Koldo y les envía a juicio por la presunta trama de mascarillas

VÍDEO: Las imágenes de los registros en Plus Ultra
Registros

VÍDEO: Las imágenes de los registros en Plus Ultra

Antxon Alonso, el presunto socio del exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar
Operación UCO

Antxon Alonso, detenido en la operación de la UCO abierta contra Leire Díez y el expresidente de la SEPI

Las fuentes de la investigación confirman ahora una tercera detención en Vizcaya: Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial
UCO

La Guardia Civil registra empresas vinculadas a Servinabar en el marco de la detención de Leire Díez

Los registros, ordenados por la Audiencia Nacional, se están llevando a cabo en Madrid, Sevilla y Zaragoza. Antxón Alonso es el tercer detenido.

Imagen de archivo de Jordi Turull, y Miriam Nogueras, junto a Carles Puigdemont

Junts volverá a tumbar el techo de gasto al no registrarse cambios en la propuesta del Gobierno

El Senado interroga mañana a Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la UCM y testigo en el 'caso Begoña Gómez'

El exvicerrector de la UCM admite que se sintió "obligado" a impulsar la cátedra de Begoña Gómez

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés, sobre Pedro Sánchez tras la detención de Leire Díez: "Decidido a seguir en el poder, pase lo que pase"

Publicidad