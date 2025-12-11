¿Quién es Antxon Alonso?: la mano derecha de Cerdán en Servinabar con importantes conexiones políticas

Antxon Alonso Egurrola, detenido en relación a la trama corrupta que supuestamente lideraban también la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, es uno de los nombres claves también en el caso Cerdán del que fue socio en Servinabar, la empresa que recibió diferentes contratos de la administración, sin tener apenas actividad.

La investigación, que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional, apunta a presuntas comisiones y cohecho en relación con adjudicaciones de contratos públicos en Navarra, algunas de las cuales recayeron en Servinabar 2000.

Los investigadores señalan que Servinabar 2000 SL y otra sociedad de Alonso, Alegure SL, se hicieron con al menos siete adjudicaciones en Navarra, a menudo en Unión Temporal de Empresas (UTE) con constructoras mayores, como Acciona. Estos contratos fueron otorgados por el Gobierno de Navarra durante el periodo en que Santos Cerdán (amigo personal y presunto socio de Alonso) era una figura influyente en el PSN.

20 cargos en más de 14 empresas diferentes

Además de Servinabar, Alonso ha ostentado cargos en una variedad de otras sociedades relacionadas con sectores como vending, minería e inmobiliaria. Alonso ostenta, o ha ostentado, hasta 20 cargos en 14 empresas diferentes en diversos momentos.

En mineria, participó en el Proyecto Mina Muga en Navarra, a través de la empresa Geoalcali. Este proyecto es uno de los primeros hitos en los que se le sitúa operando en la comunidad foral. En el sector inmobiliario, además de Servinabar, Alonso fundó en 2015 una cooperativa dedicada a la gestión inmobiliaria junto a Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos, otro de los investigados en tramas de corrupción.

Al emprerio vasco se le vincula también en sociedades de vending y otros negocios.

Conexiones políticas

Más allá de su perfil como empresario, Alonso también se ha destacado por sus amplias conexiones en el ámbito político. Cercano a posiciones del PNV y de Geroa bai, la marca del partido jeltzale en Navarra, también actuó de nexo entre EH Bildu y los socialistas.

El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, reconoció en su día que Antxón Alonso, al que le une un amigo común sirvió de enlace para establecer contacto con Santos Cerdán. A partir de entonces ambos mantuvieron varias reuniones discretas para acercar posturas entre la izquierda abertzale y el PSOE.

Alonso, a pesar de todas sus conexiones con tramas corruptas, permanecía hasta ahora en libertad, aunque se le había retirado el pasaporte y tenía la obligación de presetarse en un juzgado el 1 y 15 de cada mes

