Ábalos señala que "hasta 2021, en el PSOE todos cobraban en efectivo" porque "es una larga cultura en el partido"

Ábalos explica en una entrevista en 'Okdiario' que él nunca entendió ese "trasiego de efectivo" si cabía la posibilidad de llevar a cabo el proceso a través de transferencia.

Ábalos en 'Okdiario'

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

Hace unos días, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno reiteraba al PSOE que debía remitirle todos los pagos en metálico llevados a cabo por el partido entre los años 2017 y 2024, "con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos", y no solo los vinculados al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Ahora, aunque esté en prisión, Ábalos sigue tirando de la manta a través de la entrevista que facilitó a 'Okdiario' antes de entrar en la cárcel de Soto del Real. El exsecretario de Organización del partido, mano derecha de Pedro Sánchez, se muestra tajante y rebate a aquellos que ahora niegan esos pagos. Ábalos señala que en el PSOE existía un sistema institucionalizado de cobros en metálico, algo que define como "una larga cultura en el partido".

Pagos en metálico hasta el 2021

José Luis Ábalos señala que en el partido se cobraba en metálico hasta el año 2021, lo que es "una larga cultura en el partido". Explica que en su caso, por ejemplo, "cobré en metálico, pero ya en las últimas liquidaciones las cobré por transferencia. Ese cambio no tuvo nada que ver con una decisión mía, sino que la propia gerencia, en un principio, siguió con la cultura de pagar en efectivo como se pagaba antes y luego decidió cambiarla".

"Cobraban todos de la misma forma"

Ábalos

Ábalos explica que él nunca entendió ese "trasiego de efectivo" si cabía la posibilidad de llevar a cabo el proceso a través de transferencia. Precisa que "hasta donde yo sé, esa caja, pues se ha alimentado. Obviamente, si no no hay encuadre, se produciría un descuadre entre lo que se retira del banco y lo que se paga en liquidaciones. Pero a veces, cuando uno ha estado viendo las informaciones, parece que solamente Ábalos y Koldo cobraban dinero del PSOE o, digamos, se les satisfacían gastos ocasionados. Parece que solamente cobrábamos los dos y, encima, en efectivo los dos, pues no: cobraban todos de la misma forma y por el mismo sistema". "O todos cobraban efectivo o todos por transferencia. Ésa es la norma".

Ábalos cumple 66 años en Soto del Real

Precisamente este 9 de diciembre, José Luis Ábalos cumple 66 años. En este caso, lo vivirá desde el interior de la prisión de Soto del Real.

