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El juez rechaza la petición de Zapatero y mañana tendrá que declarar sobre las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho

La defensa de Rodríguez Zapatero había solicitado el aplazamiento de la declaración alegando la "inminencia del acto y el brevísimo lapso de tiempo entre la incoación de la pieza y el señalamiento para el momento de su declaración como investigado".

Imagen del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

El juez rechaza la petición de Zapatero y mañana tendrá que declarar sobre las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho | EFE

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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José Luis Rodríguez Zapatero tendrá que explicar en su declaración de este miércoles el origen de las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho en la calle Ferraz.

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha rechazado la petición de la defensa del expresidente para aplazar la declaración en relación con la pieza separada por el hallazgo de las joyas.

El magistrado explica que la citación no supone ninguna "merma real en su derecho de defensa". La defensa de Rodríguez Zapatero había solicitado el aplazamiento de la declaración alegando la "inminencia del acto y el brevísimo lapso de tiempo entre la incoación de la pieza y el señalamiento para el momento de su declaración como investigado".

Ante esto el juez argumenta que aunque la apertura de esta pieza se fecha el pasado día 12, su contenido no incorpora hechos nuevos ni diligencias autónomas , sino exclusivamente el testimonio del acta de intervención de las piezas de joyería y de la tasación pericial incorporadas en la causa principal.

Las 103 joyas localizadas durante el registro del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero han sido valoradas en 1,3 millones de euros. La cifra procede de la tasación realizada por la joyería Ansorena, a petición del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, con la colaboración del Instituto Gemológico Español.

El informe sitúa el valor de las piezas muy por encima de las estimaciones que habían trascendido tras la intervención. Desde el entorno del expresidente se había señalado que el conjunto tendría un valor aproximado de entre 30.000 y 50.000 euros.

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