La Mareta se prepara para la llegada de Pedro Sánchez

La Mareta lleva días con más movimiento del habitual. Personal de limpieza en el exterior e interior de la residencia, operarios entrando y sacando material de la finca que Patrimonio Nacional pone cada verano a disposición de Pedro Sánchez para sus vacaciones en Lanzarote. Todo apunta a que la llegada es inminente, pero Moncloa no ha confirmado fecha. La razón: el presidente quiere ver primero cómo evolucionan los incendios que estos días están afectando a varias zonas de la península.

Cuando llegue, lo hará con un nutrido dispositivo de seguridad formado por decenas de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Ya se han instalado nuevas cámaras temporales en el perímetro del palacio, que se retirarán en cuanto el presidente regrese a Madrid. Es el séptimo verano consecutivo de Sánchez en la residencia de Costa Teguise.

Pero la preparación del operativo arrastra, un año más, las mismas quejas. Juan Couce, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Canarias, no esconde su hartazgo. "Lo afrontamos como todos los años: sin saber quién tiene que ir, ni dónde se van a alojar, ni si les van a adelantar las dietas", relata Couce a un equipo de Antena 3. El problema de fondo es el alojamiento en plena temporada alta.

Las dietas que cobran los agentes no se han tocado desde 2002: 49 euros para el hotel y 28 para comer. "Es prácticamente imposible encontrar algo en Lanzarote en agosto con esa cantidad", mientras que la AUGC lleva tiempo pidiendo que sea la propia Presidencia del Gobierno quien gestione y pague directamente los hoteles, sin obligar a los agentes a adelantar dinero de su bolsillo y esperar semanas a que se lo devuelvan.

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