Alfonso Armada: "Siempre he sido español, católico y monárquico"

Matías Prats, presentador de Noticias 2, ha entrevistado en directo al ex general Alfonso Armada, uno de los cerebros del golpe de Estado del 23-F. El ex general ha defendido su actuación en ese día clave para la historia de España y ha sentenciado que él siempre ha sido "español, católico y monárquico".

"Me ofrecí para hacer cualquier gestión que le pudiera servir a Tejero para que dejara libres a los diputados y eso es lo que hice, dejarlos libres. El rey mantuvo la democracia y yo liberé a los diputados", ha asegurado Armada.

Así se ha defendido el ex general de los que ponen en duda sus actos durante el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981. También ha contado cómo permaneció al lado del Jefe del Estado Mayor del Ejército, José Gabeiras:"El Rey me llamó y me dijo que siguiera en el despacho ayudando a Gabeiras, que bien lo iba a necesitar"

La españa actual

El ex general cree que la España actual "estaría mejor sin tantos problemas económicos, sin que hubiera crisis". Aún así, confiesa que es patente que nuestro país "ha avanzado mucho y parte "gracias a la monarquía, que es la que sirve para mantener el bienestar del pueblo español".