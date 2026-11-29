Para más de 1,6 millones de jóvenes, este 29 de noviembre no es una jornada electoral cualquiera. Es la primera vez que pueden votar en unas generales, introducir una papeleta en la urna y participar en una decisión colectiva que también condicionará su futuro. Tenían entre 14 y 17 años cuando España acudió por última vez a las urnas para elegir a sus representantes en julio de 2023. Hoy, ya mayores de edad, se incorporan al censo electoral como nuevos votantes. Son 1.615.127 personas, el 4,5 % de los electores residentes en España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

En los colegios electorales se repiten las escenas de una primera vez. Cierta incertidumbre, preguntas sobre el procedimiento, nervios y, sobre todo, ilusión. Algunos reconocen que han "dormido poco" o que todavía no tienen muy claro cómo será la experiencia. Otros admiten que conocen a compañeros de su edad que no tienen previsto acudir a votar. Pero quienes sí han decidido hacerlo coinciden en que "merece la pena participar".

"Creo que es algo que todos los españoles deberíamos hacer", explica una joven. Para otros, además de la responsabilidad, hay también curiosidad por experimentar algo que hasta ahora habían vivido desde fuera, acompañando a sus padres o viendo las imágenes de cada jornada electoral. "Por ese gusanilllo de ver cómo es la primera vez", nos cuenta otro.

Elena tiene 19 años y difícilmente olvidará este estreno. Su primera cita con las urnas llega con una circunstancia añadida. No sólo vota por primera vez, sino que además ha sido designada presidenta de una mesa electoral en Santiago de Compostela. Una doble responsabilidad que, reconoce, no recibió inicialmente con demasiado entusiasmo.

"Al principio pensé, qué mala suerte, ni siquiera sé cómo voy a votar y ahora resulta que me toca ser presidenta de mesa", nos recuerda entre risas. Después, sin embargo, decidió buscarle el lado positivo. "Por lo menos, un dinerillo", bromea.

Xulia tiene 18 años, es de Santiago de Compostela y afronta también su estreno electoral. Reconoce que ha pasado la noche "algo nerviosa", pero llega con ilusión y, sobre todo, con una idea muy clara. "Aunque se piense que los jóvenes no nos implicamos, que somos pasivos, no es verdad. Somos activos y tenemos cosas que decir", defiende. Su reflexión va un paso más allá y pone el acento en el papel de las mujeres jóvenes. "Después de lo que pasaron nuestras madres y abuelas no podemos fallar", reivindica.

Para Xulia, votar no consiste únicamente en elegir una papeleta. Es también hacerlo con responsabilidad y conciencia social, pensando en las cuestiones que afectan al conjunto de la sociedad y en el modelo de futuro que se quiere construir. Entre sus prioridades menciona los derechos de las mujeres, la defensa de las lenguas propias de cada comunidad y el bienestar colectivo. Una mirada que incorpora también la protección de los animales.

Seguramente todos los que se estrenan hoy han depositado, en algún momento, sus ideas en reuniones familiares, de amigos o conocidos, este domingo, por primera vez, pueden hacerlo también en las urnas.

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