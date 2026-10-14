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Margarita Robles será la número dos del PSOE en las listas por Madrid tras Pedro Sánchez

El número tres de esa lista será ocupado de nuevo por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta a una nueva sesión de control que vuelve a estar centrada en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta con siete preguntas y dos interpelaciones urgentes. El mayor peso del examen del Congreso lo tendrán el ministro del Interior y la ministra de Defensa aunque la oposición también interpelará a otros min...

Margarita Robles EUROPAPRESS

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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La ministra de Defensa, Margarita Robles, será la número dos de la lista del PSOE por Madrid en las elecciones generales del 29 de noviembre. La candidatura la encabezará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En las elecciones generales de 2023, Robles ocupó el número cuatro de la lista.

El número tres de esa lista será ocupado de nuevo por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mientras que el cuatro lo ostentará Pilar Sánchez Acera, y el cinco el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En 2023, Marlaska fue cabeza de lista por Cádiz.

Listas cremallera

En la candidatura también estarán el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas; el adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE Borja Cabezón; y la secretaria general de las Juventudes Socialistas, Aránzazu Figueroa.

El PSOE ganaría las elecciones generales, según el CIS

El 'efecto Maricarmen' y la convocatoria electoral habrían dado al PSOE un impulso de tres puntos en intención de voto, según el CIS. Tezanos sigue dando la victoria al PSOE de Pedro Sánchez y cuando faltan 46 días para las próximas elecciones generales, el barómetro de octubre indica que el PSOE sería la fuerza más votada con un 34% de los votos, tres puntos más que en septiembre.

El PP se queda con el 22,2% de los votos, es decir, 3,3 puntos menos que en el anterior muestreo. Vox se consolida en tercera posición con el 17,1% de voto estimado y Sumar/Frente Amplio le sigue con el 6,1%, reflejando así un ligero crecimiento, mientras que Podemos baja seis décimas hasta el 3,1 % de los apoyos.

La última encuesta se publicó hace un mes, todavía no se había producido el desahucio de Maricarmen, que finalmente falleció, ni por lo tanto las movilizaciones por la crisis de la vivienda que han desembocado en la gran acampada de Sol. En este barómetro el PSOE caía dos puntos, pero seguía ganando y mantenía una distancia con el PP de 5,5 puntos. Vox era la fuerza política que mayor rédito electoral sacaría entonces creciendo un 1,3%.

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