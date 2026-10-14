El PSOE ganaría las elecciones generales y aumentaría su distancia con el PP en casi 12 puntos, según el CIS

El 'efecto Maricarmen' y la convocatoria electoral habrían dado al PSOE un impulso de tres puntos en intención de voto, según el CIS. Tezanos sigue dando la victoria al PSOE de Pedro Sánchez y cuando faltan 46 días para las próximas elecciones generales, el barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas indica que el PSOE sería la fuerza más votada con un 34% de los votos, tres puntos más que en septiembre. El PP se queda con el 22,2% de los votos, es decir, 3,3 puntos menos que en el anterior muestreo.

Vox se consolida en tercera posición con el 17,1% de voto estimado y Sumar/Frente Amplio le sigue con el 6,1%, reflejando así un ligero crecimiento, mientras que Podemos baja seis décimas hasta el 3,1 % de los apoyos.

La última encuesta se publicó hace un mes, todavía no se había producido el desahucio de Maricarmen, que finalmente falleció, ni por lo tanto las movilizaciones por la crisis de la vivienda que han desembocado en la gran acampada de Sol. En este barómetro el PSOE caía dos puntos, pero seguía ganando y mantenía una distancia con el PP de 5,5 puntos. Vox era la fuerza política que mayor rédito electoral sacaría entonces creciendo un 1,3%.

Este barómetro de octubre se ha realizado entre el 1 y el 6 de este mes y se han llevado a cabo 5.025 entrevistas.

Cuerpo, Robles y Bustinduy, los únicos ministros aprobados

Este muestreo recoge la opinión ciudadana sobre los ministros del Gobierno de coalición, y en este caso hay tres que aprueban: el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con una nota de 5,52; seguido del responsable de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (5,39) y de la ministra de Defensa, Margarita Robles (5,15).

La peor nota se la lleva el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (3,6), mientras que el resto de miembros del Gabinete oscilan entre el 4 y el 5, sin alcanzar el aprobado.

Tampoco aprueba el presidente del Gobierno, que en la puntuación a los principales líderes políticos obtiene un 4,42 de nota media, seguido de Yolanda Díaz (4,22), del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (3,43) y del presidente de Vox, Santiago Abascal (2,89). Sánchez genera "mucha" o "bastante" confianza en el 32,9% de los encuestados, en tanto que en Feijóo confía solo el 16,8 %; al 66% el presidente le genera "poca" o "ninguna" confianza y del líder de la oposición desconfía el 82%.

Al preguntar a los ciudadanos a quién prefieren como presidente del Gobierno, el 25,8% cita a Pedro Sánchez, el 9,6% a Feijóo, el 9,1% a Abascal y el 8,1% apuesta por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.