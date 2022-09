Macarena Olona pedirá una reunión con Santiago Abascal: "Quiero preguntarle si caminamos juntos"

Una de las caras más visibles de Vox, Macarena Olona, decidía dejar su cargo en el Congreso de los Diputados para alzarse como candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía en una campaña en la que, todo apuntaba, podría entrar en el Ejecutivo andaluz junto a Juanma Moreno.

Las urnas, sin embargo, daban al candidato del PP una histórica mayoría absoluta y dejaban a la formación de Santiago Abascal fuera de juego: no serían imprescindibles a la hora de formar gobierno y, a pesar de aumentar sus parlamentarios en la Cámara andaluza, sus resultados no eran tan positivos como lo esperado.

A pesar de ello, la abogada del Estado decidía tomar acta como diputada andaluza y erigirse como portavoz del Grupo Parlamentario.

Pocos días más tarde de la toma de posesión, sin embargo, la líder de la delegación andaluza de Vox anunciaba su retirada de la política y justificaba su marcha asegurando tener problemas de salud.

Ahora, varias semanas después, todos los focos se han centrado de nuevo en Olona tras anunciar una "ruta" de conferencias por diferentes ciudades españolas.

Este jueves, la todavía militante de Vox acudía a un acto en la Universidad de Derecho de Granada que no pasaba desapercibido tras el escrache de un grupo de estudiantes que se negaba a que Olona entrase a la facultad. La exdiputada de Vox tenía que ser escoltada por agentes de la Policía Nacional para poder acceder al acto y recibía, horas más tarde, el apoyo de varios políticos como el presidente de la Junta, Juanma Moreno, o el exvicepresidente, Juan Marín.

Quiere reunirse con Abascal

Hoy, sin embargo, Olona ha ido más allá. Ha adelantado que pedirá a Santiago Abascal una reunión para "preguntarle si caminamos juntos por un mejor futuro de Andalucía y del resto de España", ha explicado a través de su cuenta oficial de Twitter con un mensaje que podría incluso insinuar su vuelta a la política.

La reacción de Santiago Abascal no ha pasado desapercibida

En la mañana de este jueves, el presidente de Vox, Santiago Abascal acudía a un programa radiofónico donde, entre otras cosas, era preguntado por la abogada del Estado y hasta hace unos meses compañera de escaño.

La respuesta de Abascal no pasaba desapercibida. "No soy capaz de explicar muchas cosas. Yo, una vez que una persona abandona Vox, no puedo juzgar qué es lo que hace o no hace", destacaba a pesar de que la propia Olona ha asegurado hoy que nunca se ha ido de Vox.