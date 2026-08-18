Feijóo acusa al Gobierno de estar "ausente" e "indiferente" a la "seguridad y a la soberanía de los españoles" en Ceuta

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha cargado este martes contra el Gobierno por estar "ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles", respecto a la crisis de Ceuta.

Feijóo ha cargado contra el Gobierno en su intervención tras visitar la exposición fotográfica sobre Leopoldo Calvo-Sotelo con motivo del centenario de su nacimiento en Ribadeo (Lugo).

Además, Feijóo ha cargado contra el actual Ejecutivo al que considera "ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles", en relación con la crisis de Ceuta.

El líder del PP ha comparado a Calvo Sotelo con Sánchez "rodando unos vídeos sobre sus canciones veraniegas preferidas en un sofá del Palacio de la Moncloa" mientras "se está ocupando una parte del territorio español", refiriéndose de nuevo a la entrada en la ciudad autónoma de cerca de 80.000 migrantes desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio.

Asimismo, contrapone la Transición y el momento constituyente "de auténtica reconciliación y del esfuerzo" con el actual, al que tacha de "momento destituyente" protagonizado por "un Gobierno que actúa contra la nación y contra el Estado, ocupándola, degradándolos y desarmándolos".

Acusa al Gobierno de sustituir al Estado por una "plurinacionalidad"

Según el líder de los populares, el Ejecutivo de Sánchez "ha iniciado un proceso de ruptura y de construcción del sistema constitucional de 1978" y, con ello, "pretende sustituir el Estado autonómico constitucional por una plurinacionalidad de carácter confederal".

Además, cree que el Ejecutivo "gobierna o desgobierna sin parlamento, sin presupuestos y abusando del Real Decreto Ley", mientras "está operando una mutación constitucional por la puerta de atrás y sin una mayoría social para ello". Las consecuencias, afirmó, "son claras", siendo la primera en su opinión "el aumento de la polarización y la quiebra de la concordia", la segunda "el deterioro de las instituciones" y la tercera, "la quiebra del sistema de garantías jurídicas". También subraya que España sigue contando "en su defensa" con instituciones y poderes fundamentales como "la Corona, el Poder Judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la propia sociedad civil".

Feijóo afirma que España "no está abocada a la degradación continua y la política no tiene por qué ser ese espectáculo bochornoso al que asistimos desde hace 8 años", y manifiesta su deseo "y me consta, el de muchos españoles dentro y fuera de mi partido", de que vuelvan a España "la dignidad, el respeto, la competencia en la gestión y la seriedad bien entendida".