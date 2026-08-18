Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, citado hoy en la Audiencia Nacional para "verificar" el clonado de su móvil

El que fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, tiene hoy cita con la Audiencia Nacional para "verificar" el clonado de su móvil. Tras varias semanas de calma en los tribunales, propias del mes de agosto, que es inhábil en la Justicia, vuelve el ajetreo con una de las causas que afectan al PSOE la de las cloacas, una supuesta trama para desestabilizar procesos judiciales relacionados por el Gobierno o el partido.

El juez Santiago Pedraz ha citado a Serrano para "verificar" el clonado de su móvil que realizó la Guardia Civil el 14 y 15 de julio, y tenerlo por incorporado a la investigación o, en su caso, acordar uno nuevo "en sede judicial" con él o su abogado presentes. Este clonado fue impugnado por la defensa del expresidente de Correos por falta de garantías y solicitó anularlo y que se le devuelva el terminal sin que se pueda volver a clonar.

Juan Manuel Serrano fue imputado el 10 de julio, pero su móvil fue incautado por la UCO ""no existiendo autorización judicial" y cuando todavía no estaba investigado. La UCO apunta a que Serrano habría colaborado "estrechamente" con la exmilitante socialista Leire Díez para desestabilizar causas, y le atribuyeron una participación "preeminente" en la trama de mordidas, por la contratación de ésta en Correos, donde ella habría impulsado un contrato por el que habría cobrado una comisión Vicente Fernández, expresidente de la SEPI.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.