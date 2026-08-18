El papel que la UCO atribuye a Juan Manuel Serrano en el caso Leire

El caso Leire nació siendo algo que afectaba a una militante que según el PSOE iba por libre, sin embargo, desde que el pasado 27 de mayo la UCO se personó en Ferraz buscando documentación los tentáculos de este caso no han parado de extenderse.

La investigación tiene ahora dos ejes fundamentales. Por un lado esas presuntas presiones y maniobras para boicotear causas judiciales cercanas al Gobierno o al PSOE. Por otro lado, se quiere averiguar si existe una organización que pudo haber aprovechado empresas públicas para conseguir mordidas.

A la cabeza de esta presunta trama, la investigación coloca a Leire Díez y a Santos Cerdán, pero en total acumula ya 40 investigados. Entre ellos, Juan Manuel Serrano, exjefe del gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos que este martes estaba citado en la Audiencia Nacional para "verificar" el clonado de su móvil que realizó la Guardia Civil el 14 y 15 de julio, y tenerlo por incorporado a la investigación o no.

Pero, ¿qué papel jugó Juan Manuel Serrano en esta presunta trama?

La UCO le otorga un "papel preeminente" asegurando que colaboraba "estrechamente" con Díez para desestabilizar causas judiciales y que habría conseguido "beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI". Según el análisis de la UCO los primeros contactos entre Serrano y Díez se remontan a noviembre de 2020. En ese momento, él era el responsable en la empresa nacional de uranio.

Es a través de una conversación en mayo de 2021 de la que se deduce su influencia en la contratación de Leire Díez en Correos y habría sido un asunto tratado entre Vicente Fernández, expresidente de la SEPI y él.

Además, se le atribuyen una supuesta participación en adjudicaciones de contratos a un despacho de abogados sevillano, en contratos concedidos a la constructora Aranda y en otras actuaciones dirigidas contra jueces, fiscales y agentes que investigaban causas que podían afectar al PSOE.

Según la UCO, el cargo de Serrano como presidente de Correos era clave para que, presuntamente el grupo Hirurok siguiese consiguiendo actuaciones con la Administración Pública.

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