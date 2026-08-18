Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Caso Leire

El papel que la UCO atribuye a Juan Manuel Serrano en el caso Leire

Juan Manuel Serrano, exjefe del gabinete de Pedro Sánchez estaba hoy citado en la Audiencia Nacional.

Imagen de Juan Manuel Serrano

Imagen de Juan Manuel Serrano EFE

Publicidad

Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

El caso Leire nació siendo algo que afectaba a una militante que según el PSOE iba por libre, sin embargo, desde que el pasado 27 de mayo la UCO se personó en Ferraz buscando documentación los tentáculos de este caso no han parado de extenderse.

La investigación tiene ahora dos ejes fundamentales. Por un lado esas presuntas presiones y maniobras para boicotear causas judiciales cercanas al Gobierno o al PSOE. Por otro lado, se quiere averiguar si existe una organización que pudo haber aprovechado empresas públicas para conseguir mordidas.

A la cabeza de esta presunta trama, la investigación coloca a Leire Díez y a Santos Cerdán, pero en total acumula ya 40 investigados. Entre ellos, Juan Manuel Serrano, exjefe del gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos que este martes estaba citado en la Audiencia Nacional para "verificar" el clonado de su móvil que realizó la Guardia Civil el 14 y 15 de julio, y tenerlo por incorporado a la investigación o no.

Pero, ¿qué papel jugó Juan Manuel Serrano en esta presunta trama?

La UCO le otorga un "papel preeminente" asegurando que colaboraba "estrechamente" con Díez para desestabilizar causas judiciales y que habría conseguido "beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI". Según el análisis de la UCO los primeros contactos entre Serrano y Díez se remontan a noviembre de 2020. En ese momento, él era el responsable en la empresa nacional de uranio.

Es a través de una conversación en mayo de 2021 de la que se deduce su influencia en la contratación de Leire Díez en Correos y habría sido un asunto tratado entre Vicente Fernández, expresidente de la SEPI y él.

Además, se le atribuyen una supuesta participación en adjudicaciones de contratos a un despacho de abogados sevillano, en contratos concedidos a la constructora Aranda y en otras actuaciones dirigidas contra jueces, fiscales y agentes que investigaban causas que podían afectar al PSOE.

Según la UCO, el cargo de Serrano como presidente de Correos era clave para que, presuntamente el grupo Hirurok siguiese consiguiendo actuaciones con la Administración Pública.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

¿Qué ocurre cuando una persona llega a Ceuta y pide asilo?

¿Qué ocurre cuando una persona llega a Ceuta y pide asilo?

Publicidad

España

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visita la exposición fotográfica dedicada a Leopoldo Calvo-Sotelo.

Feijóo acusa al Gobierno de estar "ausente" e "indiferente" a la "seguridad y a la soberanía de los españoles" en Ceuta

Imagen de Juan Manuel Serrano

El papel que la UCO atribuye a Juan Manuel Serrano en el caso Leire

Elma Saiz Consejo Ministros

El Gobierno considera ampliar los nuevos centros para acoger a migrantes en Ceuta de 1.500 a 4.000 plazas

Campamentos en Ceuta
Crisis en Ceuta

Tiendas militares con literas, baños, agua potable y separación de mujeres y hombres, así serán los campamentos para migrantes en Ceuta

Juan Manuel Serrano en la Audiencia Nacional
Las cloacas

El juez ordena que realicen un nuevo clonado del teléfono de Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez

Comparece el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas en compañía de varios miembros del ejecutivo local
CEUTA

Ceuta y Moncloa rompen su tregua: Vivas amenaza ir a los tribunales con Pedro Sánchez de vacaciones

El presidente de la Ciudad Autónoma ha asegurado que acudirá a instancias judiciales si es necesario, mientras el del Gobierno sigue en la Mareta.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, a su llegada a una reunión con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta
Ceuta

VIDEO: Abucheos y gritos contra la ministra Elma Saiz a su llegada a Ceuta

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha sido recibida en la ciudad autónoma entre abucheos.

¿Qué ocurre cuando una persona llega a Ceuta y pide asilo?

¿Qué ocurre cuando una persona llega a Ceuta y pide asilo?

Imagen de Juan Jesús Vivas, alcalde de Ceuta

Vivas da un plazo de 30 días al Gobierno por la "falta de respuesta" en Ceuta y amenaza con llevarlo al Constitucional

Imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Pedro Sánchez analiza por videoconferencia la crisis de Ceuta con siete ministros sin la presencia de Mónica García

Publicidad