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Pedro Sánchez analiza, por videoconferencia, la crisis de Ceuta con siete ministros entre los que no está Mónica García

En la videoconferencia participarán siete ministros, pero no lo hará la ministra de Sanidad que este domingo visitó la ciudad autónoma.

Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez analiza, por videoconferencia, la crisis de Ceuta con siete ministros entre los que no está Mónica García | EFE

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Pedro Sánchez mantendrá este lunes una videoconferencia con algunos de sus ministros para abordar la evolución de la crisis en Ceuta, después de que a finales de julio entrasen de forma irregular en Ceuta de 72.000 inmigrantes.

El presidente del Gobierno se encuentra en La Mareta, en Lanzarote, donde descansa junto a la familia de sus vacaciones. En la reunión de este lunes participarán siete ministros, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpos; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

No participará en esta videoconferencia Mónica García que estuvo de visita en Ceuta este domingo. El ministerio de Sanidad tiene las competencias en esta materia sobre las ciudades de Ceuta y Melilla. La ministra negó que Ceuta viva un "colapso sanitario", si bien ha reconocido que hay áreas "especialmente tensionadas" como en urgencia o plantas de medicina internas y quirúrgicas a la vez que ha cifrado en 5.800 los migrantes que se han atendido en los últimos 15 días, tras el inicio de la crisis migratoria de finales de julio.

Durante esta jornada se espera que Elma Saiz viaje a Ceuta. Antes de ella han acudido a la ciudad autónoma el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el pasado lunes; de Exteriores, José Manuel Albares, el martes; del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el miércoles; de Defensa, Margarita Robles, el jueves.

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