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Los ceutíes piden al Gobierno más recursos para hacer frente a la crisis migratoria

Siete ministros han visitado la Ciudad Autónoma y muchos prometieron ampliar los recursos. Desde Ceuta, sindicatos, profesionales y vecinos insisten en que ese despligue se queda demasiado corto.

Imagen de la playa 'El Trampolín' de Ceuta

Imagen de la playa 'El Trampolín' de Ceuta EFE

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Alberto de Castro
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Los ministros de Exteriores, Interior, Defensa, Política Territorial, Juventud e Infancia y Sanidad han visitado Ceuta en las últimas semanas. Todos ellos, durante su estancia, han reiterado el mismo mensaje: que no van a dejar sola a Ceuta, que la ciudad es parte de España y que van a desplegar todos los medios disponibles para ayudar.

La primera de ellas fue la Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Allí, anunció que el domingo 16 "un equipo técnico del ministerio" se iba a trasladar de manera permanente para ayudar a identificar a los menores migrantes. Fuentes del propio Ministerio, aseguran que el Secretario de Estado ya está allí, pero que aún no ha llegado el resto del equipo. Tampoco han querido confirmar qué labores ejercerán allí.

También anunció un mayor despliegue Fernando Grande-Marlaska en su desplazamiento al terreno del jueves 13 de agosto. "Trabajo para prevenir que eventos no vuelva a ocurrir. Más guardias civiles y más policías nacionales", prometía el Ministro del Interior. Sin embargo, desde el sindicato policial de JUPOL, están en desacuerdo con ese despliegue. "Todos los refuerzos que están llegando de la UIP no son para sumar fuerza porque retiran a los que estaban allí. Se necesita más policía allí, no se llega a todos los avisos", decía su portavoz Laura García en Espejo Público.

"Situación colapsada"

La misma opinión tienen los sanitarios, que consideran que las urgencias y los servicios médicos salen adelante por el sobreesfuerzo de la plantilla. "Sigue siendo una situación colapsada, aunque al Ministerio le molesten estas palabras", afirma Elisabeth Muñoz, secretaria general autonómica de SATSE.

La propia Ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró este domingo en su visita a Ceuta que no había un colapso sanitario. Su Ministerio fue otro de los que desplegó medidas adicionales: 60 profesionales de la salud que se incorporaron a las plantillas ceutíes.

La Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha reiterado esta mañana en la Cadena Ser que el Gobierno es Ceuta, que el Gobierno está con la población ceutí. "No ha habido otro Gobierno como el actual que haya acompañado a Ceuta como se está haciendo", ha declarado. Unas palabras sobre las que discrepa la oposición. Alberto Núñez Feijóo ha calificado esta mañana al Gobierno de "inerte e indiferente a los intereses, integridad y soberanía de los españoles".

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