Leire Díez asegura ante el juez que no tuvo relación con Sánchez "más allá de actos electorales"

Leire Díez, conocida en la causa como la "fontanera" del caso Koldo, centró buena parte de su declaración ante el juez en marcar distancia con Pedro Sánchez y con la estructura orgánica del PSOE. Preguntada de forma directa si había percibido alguna cantidad del partido, respondió: "Absolutamente no". A partir de ahí, hiló una sucesión de negativas.

Sobre la existencia de poderes o mandato político, fue igual de tajante. A la cuestión de si tenía "tenía poderes de algún tipo del PSOE", contestó: "Ni lo tengo ni lo he tenido". En la misma línea, insistió en que se considera "una simple militante socialista sin cargo alguno" y en que, en lo relativo al presidente del Gobierno, su contacto se reduce "más allá de actos electorales, mitines…".

Dos reuniones en Ferraz y el papel de Cerdán

Díez sí admitió haber "conocido" a Santos Cerdáncuando era secretario de Organización del PSOE. Situó el primer contacto en abril de 2024, tras la imputación de Begoña Gómez y en el contexto de los cinco días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez. Según su relato, se reunió con Cerdán “en dos ocasiones” en la sede de Ferraz.

Negó, sin embargo, que los encuentros fuesen gestionados por ella. Atribuyó la iniciativa a la periodista Patricia López, a la que definió como "periodista de investigación y socia mía en Crónica Libre". En calidad de colaboradora de Javier Pérez Dolset y de López, explicó que acudió a esas citas para trasladar al PSOE que, a partir de "la documentación de las causas de Villarejo", entendían que el partido "podía ser víctima de operaciones en algunas actuaciones".

Sobre la persona que, según testigos, se presentaba en esas reuniones como mano derecha de Cerdán, matizó ahora que le conocía de dos reuniones. En lo que respecta al presidente del Gobierno, afirmó que su relación no va más allá de coincidir en actos de campaña como militante de base.

Su negativa a ofrecer ventajas a fiscales y choque con otras pruebas

En su declaración, Díez negó haber ofrecido "nunca nada" a los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda a cambio de información. Trató de contradecir así la versión que figura en informes y testimonios, incluida la del propio fiscal Stampa.

La investigada cuestionó también la fiabilidad de determinadas pruebas. Sobre uno de los audios incorporados a la causa, afirmó: "No la reconozco". A las actas redactadas por el comandante Villalba, de la Unidad Central Operativa (UCO), les restó valor con una frase dirigida al juez: "Todo parecido con la realidad es pura coincidencia, pura fantasía".

En varios momentos, respondió con evasivas o pidió no contestar ciertos extremos. "¿No quiere contestar?", le interpeló el juez, según se recoge en la transcripción. "Si no le importa", replicó ella. Cuando se le insistió: "¿De la reunión no quiere? zanjó con un "No, no, es que...", antes de que su defensa interviniera.

La misma línea siguió Javier Pérez Dolset, también investigado, quien procuró "desmontar las pruebas" y señaló en sede judicial al actual director de la Oficina de Asuntos Institucionales de Moncloa, Antonio Hernando. Afirmó que "intentó atacar al presidente y estaba en la reunión" en la que se abordó la situación de Sánchez.

Díez está investigada por delitos de tráfico de influencias y cohecho en relación con gestiones orientadas, según la causa, a obtener información comprometedora sobre el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y sobre el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, responsable policial de la investigación del caso Koldo. Ante el juez, aprovechó para negar cualquier vínculo con el exministro José Luis Ábalos y con su antiguo asesor, Koldo García.

