Declara en sede judicial

Leire Díez abandona los juzgados de Plaza de Castilla insistiendo en desmarcarse del PSOE en su declaración

Los 'fontaneros' Leire Díez y Javier Pérez Dolset han comparecido como imputados ante un juez. Se pretende averiguar si, como señalan los datos ya conocidos, pretendían frenar las investigaciones abiertas en diferentes juzgados, contra personas muy cercanas al presidente del Gobierno y, por extensión, al PSOE.

Leire Díez abandona sede judicial.

Leire Díez abandona la sede judicial | EFE

Laura Simón
Publicado:

La exmilitante del PSOE Leire Díez ha admitido que, en abril de 2024, mantuvo dos reuniones en la sede del partido con el exdirigente Santos Cerdán, porque, en su rol de periodista, tenía documentos del caso Villarejo contra la formación, si bien ha precisado que se reunió con "todos", también con PP, Vox.

Según fuentes presentes en la declaración que ha prestado como investigada este lunes ante el juez, Díez ha rechazado tener vínculo con la dirección del PSOE o trabajar para el partido y ha negado conocer al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez (solo de mítines) o haberse reunido con el exministro José Luis Ábalos o su exasesor Koldo García.

Pasó de todo a su llegada pero también a su salida. Está acusada de presuntamente extorsionar a fiscales a cambio de información sobre causas judiciales. El juez quiere saber en nombre de quién actuaba. Aunque ha dado por buenos los audios filtrados en varias entrevistas, Leire Díez ante el juez ha asegurado que no se reconoce en esas grabaciones.

Tanto ella como el empresario Javier Pérez Dolset, que ha declarado después, han admitido que mantuvieron dos reuniones de unos 40 minutos con el exdirigente socialista Santos Cerdán -en prisión por otra causa- en la sede del PSOE, en la calle Ferraz.

Pérez Dolset sitúa al secretario de Estado, Antonio Hernando, en las reuniones

Dolset -procesado por su parte en la Audiencia Nacional por un presunto fraude de subvenciones en la empresa Zed- ha ubicado los encuentros en torno a los días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez y ha situado en uno al entonces director adjunto de gabinete de la Presidencia del Gobierno y ahora secretario de Estado Antonio Hernando, añaden las fuentes.

Ambos han enmarcado estas reuniones en una labor de investigación en torno al caso Villarejo, y han puntualizado que el PSOE fue el último con quien se reunieron; lo hicieron con "todos" los que podrían considerarse "víctimas", incluidos PP y Vox. Dolset también ha mencionado a Junts, ERC y Podemos, según las fuentes.

Los dos están imputados por presunto tráfico de influencias y cohecho en el Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, cuyo magistrado indaga si buscaron información "comprometida" de miembros de la UCO y de la Fiscalía con el objetivo de "malbaratar" investigaciones contra empresarios y políticos. "Todo bien, hecha la declaración, rendidas cuentas ante el tribunal", han sido las escuetas palabras de Leire Díez ante la gran expectación mediática al término de la maratoniana jornada -que se ha alargado entre las 11:30 y las 21:00 horas-.

No reconocen las grabaciones

Ambos, que han contestado a la defensa, al juez y a la fiscal, han negado tajantemente reconocer las grabaciones que obran en la causa y han pedido anularlas. Una de ellas la aportó el fiscal Ignacio Stampa, que grabó una reunión con ambos en la que, según el audio, Leire Díez se habría presentado como "la persona que ha puesto el PSOE" y "mano derecha" de Cerdán. La otra la publicó 'El Confidencial' y se correspondería a un encuentro en un despacho de abogados con un empresario huido.

