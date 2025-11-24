Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Fiscal general

Feijóo exige que el nuevo fiscal general cuente con el aval del CGPJ y no desempeñe cargos políticos

El presidente del Partido Popular se pregunta si habrá un fiscal "sin la sombra de la degradación sanchista".

Imagen del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo

Feijóo pide que el nuevo fiscal general cuente con el aval del CGPJ | EFE

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que el nuevo fiscal general del Estado que sustituya a Álvaro García Ortiz sea un "jurista de reconocido prestigio" y que cuente con el aval del Consejo General del Poder Judicial.

Así lo ha declarado el líder del PP en un acto celebrado en Génova con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. De la misma manera, Feijóo ha pedido que el nuevo fiscal cuente con un "informe preceptivo y favorable" del CGPJ sobre la idoneidad del candidato para el puesto.

Según Feijóo, el Gobierno debería preocuparse de que el nuevo fiscal general sea "un jurista de reconocido prestigio con más de 20 años en la profesión" y que no haya desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores, dos compromisos que el PP ha asumido si un día llega al Gobierno, tal y como ha recordado.

Además, el líder del PP se ha preguntado si "¿no habrá ya un fiscal general del Estado nombrado por Sánchez sin la sombra de la degradación sanchista?". En su discurso, Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que el Gobierno no tiene tiempo para ocuparse de las mujeres porque está muy ocupado "celebrando" las excarcelaciones de unos y "preparando" las encarcelaciones de otros.

El fiscal general del Estado presenta su dimisión tras la condena del Supremo

Las declaraciones del líder del Partido Popular llegan después de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, haya presentado su dimisión al Gobierno antes de que el Supremo ejecute la inhabilitación. A partir del martes, el Consejo de Ministros podría nombrar a un nuevo fiscal.

A primera hora de la mañana, Álvaro García Ortiz ha enviado una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras ser condenado la semana pasada a dos años de inhabilitación para el cargo. En la misiva señala que deja el cargo de fiscal general en "profundo respeto a las resoluciones judiciales" y considerando que ha llegado "el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad".

García Ortiz muestra su "convencimiento" de "haber servido fielmente a la institución", "con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional".

Asimismo, ha agradecido al Gobierno su nombramiento como fiscal general del Estado y ha señalado que "la confianza depositada entonces es la misma que ahora devuelve".

La pena que ha impuesto el Tribunal Supremo a García Ortiz se debe a un delito de revelación de secretos que tiene que ver con la filtración de datos de la causa seguida por supuesto delito fiscal contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En concreto, se trata de una filtración a los medios de comunicación en marzo de 2023 de un correo electrónico del abogado de González Amador.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

La extrema derecha catalana coge fuerza y empata con Junts como tercera fuerza en Cataluña, según el CEO

La diputada de Aliança Catalana, Sílvia Orriols (c), durante la manifestación convocada por la ANC, a 11 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El lema de este año es “Más motivos que nunca. Independencia” y la marcha pone el foco en la defensa del catalán, la denuncia del déficit fiscal y la reivindicación de la nación catalana. 11 SEPTIEMBRE 2025;DIADA;ANC;MANI;PROTESTA;CATALUÑA;11S;ESTELADA;BANDERA; Kike Rincón / Europa Press 11/09/2025

Publicidad

España

Imagen del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo

Feijóo exige que el nuevo fiscal general cuente con el aval del CGPJ y no desempeñe cargos políticos

Pedro Sánchez junto a Félix Bolaños en el Congreso de los Diputados

El Gobierno pone en marcha el proceso para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado

Declaración Leire Díez

Leire Díez asegura ante el juez que no tuvo relación con Sánchez "más allá de actos electorales"

Manifestaciones de la ANC y CUP en Barcelona, con motivo de la Diada
Cis catalán

La extrema derecha catalana coge fuerza y empata con Junts como tercera fuerza en Cataluña, según el CEO

La vicepresidenta valenciana Susana Camarero
DANA

La vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Susana Camarero, asegura que Mazón no estaba "incomunicado" en la DANA

Jordi Pujol
Caso Pujol

Los Pujol señalan la Operación Cataluña contra el procés para pedir anular la causa

Pujol ha señalado al fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo que no se encuentra bien y que tiene ciertas "dificultades", pero ha afirmado: "Estoy a disposición del tribunal".

Óscar López
Entrevista

Óscar López, tras la renuncia de García Ortiz: "Hay jueces que atienden a esa llamada de Aznar, que creen que el Estado está en riesgo"

El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública señala que el fallo del Supremo "laza un mensaje desolador".

Fiscal general

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presenta su dimisión tras la condena del Supremo

Koldo, Ábalos y Jordi Pujol

La agenda judicial de esta semana: desde la familia de Jordi Pujol hasta el futuro de Ábalos y Koldo

Imagen del vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo

El PP lleva al Congreso una propuesta de ley para bajar el IVA de los alimentos

Publicidad