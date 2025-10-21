Quién es Ignacio Stampa, el fiscal que denuncia un intento de soborno de Leire Díez

Ignacio Stampa Fuente es un fiscal que ejerció como tal en la isla de Lanzarote y que ahora lo hace en Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en Madrid. Stampa ha situado en el centro de la atención judicial tras presentar una denuncia sobre un supuesto intento de soborno realizado por la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset. Su escrito fue remitido a la Fiscalía Superior de Madrid y forma parte del sumario que instruye el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid.

Stampa fue uno de los primeros en impulsar la investigación del caso Villarejo desde la Fiscalía Anticorrupción. Fue él quien encabezó las diligencias iniciales contra el excomisario José Manuel Villarejo, marcando el inicio de una de las macrocausas más relevantes de la última década.

Tras varios años al frente de esa investigación, Stampa fue apartado del caso y acusado de revelación de secretos, aunque la Fiscalía acabó archivando el procedimiento al no encontrar indicios de delito.

En 2020, el fiscal se incorporó a la Fiscalía Provincial de Madrid, donde continúa ejerciendo su labor. En los últimos meses, ha tenido un papel destacado en la denuncia e investigación de presunto tráfico de influencias vinculado al entorno de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

Dnuncia a Leire Díez

El fiscal presentó un escrito ante la Fiscalía Superior de Madrid, dirigido a la fiscal superior Almudena Lastra, en el que relata con detalle los hechos ocurridos durante una reunión que mantuvo con Díez y Pérez Dolset el 7 de mayo. El caso fue asumido por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, bajo la dirección del juez Arturo Zamarriego, quien investiga posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Stampa se reunió durante casi tres horas con Díez y Pérez Dolset. Según su relato, Díez se presentó como "la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto" y le solicitó información sobre posibles irregularidades en informes policiales y de fiscales anticorrupción.

En la reunión, le preguntaron sobre los fiscales Alejandro Luzón y José Grinda, así como sobre el juez Manuel García-Castellón. Además, le indicaron que sus litigios con el Ministerio de Justicia se resolverían y que actuaban siguiendo supuestas instrucciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con la imputación de su esposa.

El encuentro estaba previsto que contara con la participación del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien finalmente no acudió. Tras la reunión, Stampa mantuvo una llamada con Díez, en la que ella le dijo que se tomarían medidas para que volviese a asumir el Caso Tándem. Pérez Dolset concertó una segunda cita para el 29 de mayo, que Stampa canceló tras la publicación de noticias sobre Díez.

Incorporación a la causa judicial

El 4 de junio, Stampa trasladó formalmente los hechos a la fiscal superior de Madrid. Su escrito forma parte del sumario que analiza el juez Zamarriego, quien también investiga a Leire Díez, Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol. El fiscal José Grinda, que denunció una situación similar, también está citado como testigo el 5 de noviembre, mientras que los investigados deberán declarar el 11 de noviembre.

