Caso koldo
Video: Imágenes exclusivas de Santos Cerdán entrando en su casa de Milagro tras su puesta en libertad
Es la última imagen de Santos Cerdán anoche entrando en su casa de Milagro, en Navarra. Las cámaras de Atresmedia las han grabado en exclusiva. En su primer día en libertad tras pasar cinco meses en la cárcel, Cerdán ha visitado a varios familiares, pero no ha querido hablar con los medios.
Ha sido un día de mucho movimiento. Desde primera hora de la mañana a Cerdán se le ha visto salir y entrar de su casa acompañado a veces de su mujer, Paqui, y otras solo. Ha visitado a familiares dentro del pueblo que lo vio crecer y ha intentado hacer una vida normal
Primeras horas en libertad en familia y sin atender a los medios de comunicación que han seguido sus pasos en todo momento. En el pueblo, sus paisanos siguen divididos. Mientras unos se niegan a creer el papel que le atribuye la UCO en la trama de corrupción, otros aseguran que para ellos es "uno mas".
La UCO señala que la empresa vinculada a Cerdán recibía un 2% en mordidas de las adjudicaciones logradas por Acciona.
