Video: Imágenes exclusivas de Santos Cerdán entrando en su casa de Milagro tras su puesta en libertad

Ha sido un día de mucho movimiento. Desde primera hora de la mañana a Cerdán se le ha visto salir y entrar de su casa acompañado a veces de su mujer, Paqui, y otras solo. Ha visitado a familiares dentro del pueblo que lo vio crecer y ha intentado hacer una vida normal

Primeras horas en libertad en familia y sin atender a los medios de comunicación que han seguido sus pasos en todo momento. En el pueblo, sus paisanos siguen divididos. Mientras unos se niegan a creer el papel que le atribuye la UCO en la trama de corrupción, otros aseguran que para ellos es "uno mas".

La UCO señala que la empresa vinculada a Cerdán recibía un 2% en mordidas de las adjudicaciones logradas por Acciona.

