Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Caso koldo

Video: Imágenes exclusivas de Santos Cerdán entrando en su casa de Milagro tras su puesta en libertad

Es la última imagen de Santos Cerdán anoche entrando en su casa de Milagro, en Navarra. Las cámaras de Atresmedia las han grabado en exclusiva. En su primer día en libertad tras pasar cinco meses en la cárcel, Cerdán ha visitado a varios familiares, pero no ha querido hablar con los medios.

Video: Imágenes exclusivas de Santos Cerdán entrando en su casa de Milagro tras su puesta en libertad

Video: Imágenes exclusivas de Santos Cerdán entrando en su casa de Milagro tras su puesta en libertad

Publicidad

Araceli Infante
Publicado:

Ha sido un día de mucho movimiento. Desde primera hora de la mañana a Cerdán se le ha visto salir y entrar de su casa acompañado a veces de su mujer, Paqui, y otras solo. Ha visitado a familiares dentro del pueblo que lo vio crecer y ha intentado hacer una vida normal

Primeras horas en libertad en familia y sin atender a los medios de comunicación que han seguido sus pasos en todo momento. En el pueblo, sus paisanos siguen divididos. Mientras unos se niegan a creer el papel que le atribuye la UCO en la trama de corrupción, otros aseguran que para ellos es "uno mas".

La UCO señala que la empresa vinculada a Cerdán recibía un 2% en mordidas de las adjudicaciones logradas por Acciona.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Pedro Sánchez habla de proteger la democracia "ante abusos" tras la condena contra el fiscal general

Pedro Sánchez

Publicidad

España

Fiscal general Álvaro García Ortiz

Última hora de la condena al fiscal general del Estado en directo: reacciones a la sentencia para Álvaro García Ortiz

Video: Imágenes exclusivas de Santos Cerdán entrando en su casa de Milagro tras su puesta en libertad

Video: Imágenes exclusivas de Santos Cerdán entrando en su casa de Milagro tras su puesta en libertad

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez habla de proteger la democracia "ante abusos" tras la condena contra el fiscal general

Imagen del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Fiscal general

Cronología de una condena en el Supremo: un email, una nota de prensa, o el borrado de mensajes del móvil de García Ortiz

María Jesús del Barco
Condena fiscal

Los jueces destacan la importancia de la condena al fiscal general: "Significa, sobre todo, que el Estado de derecho funciona"

El extesorero de Bancal de Rosas, Pedro Luis Egea Vega
Pedro Sánchez

El extesorero de Bancal de Rosas admite una financiación "no habitual" de la precampaña de Sánchez

Pedro Luis Egea defiende ante el Senado que la asociación era ajena al PSOE, recaudó 128.000 euros por internet y no transfirió fondos al partido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
Condena fiscal

Ayuso, tras la condena al fiscal general del Estado: "En ese banquillo, según Sánchez, se sentaba él mismo"

Las reacciones a la condena al fiscal general del Estado por parte de la bancada popular no han tardado en llegar. Tras la comparecencia de Feijóo en Génova, Ayuso se ha pronunciado en 'X'.

Javier Aureliano García, presidente de la Diputación de Almería, en una imagen de archivo

En libertad con cargos el presidente de la Diputación de Almería y los otros detenidos por el 'caso mascarillas'

Koldo García y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo

Las acusaciones populares piden 30 años de cárcel para Ábalos por la trama de las mascarillas

Feijóo

Feijóo, tras la condena al fiscal general del Estado: "La tinta para escribir esa página negra se la ha proporcionado el señor Sánchez"

Publicidad