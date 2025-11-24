Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Gobierno pone en marcha el proceso para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado

Feijóo exige a Sánchez que el nuevo fiscal tenga el aval del CGPJ y no haya ocupado cargos políticos. El presidente asegura que "en breve" se conocerá al sustituto de García Ortiz, al que muestra su "respeto y consideración".

Pedro S&aacute;nchez junto a F&eacute;lix Bola&ntilde;os en el Congreso de los Diputados

Pedro Sánchez junto a Félix Bolaños en el Congreso de los DiputadosEuropa Press

Juan Muñoz
Publicado:

Tras la condena del Supremo hacia García Ortiz y su renuncia por carta este lunes, el Gobierno ya trabaja en el procedimiento para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado.

García Ortiz enviaba este lunes una carta al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, solicitando que el Consejo de Ministros ejecute su cese como fiscal general del Estado antes de que la sentencia haga lo propio.

El Ejecutivo elegirá a un nuevo jefe del Ministerio Público a través de un procedimiento recogido tanto en la Constitución como en el Estatuto Orgánico.

El nuevo fiscal general se conocerá "en breve"

Así lo ha anunciado Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno, quien defendió la inocencia de García Ortiz, y lo sigue haciendo aunque asegura acatar el fallo del Supremo, ha deseado "toda la suerte" al hasta ahora fiscal general, asegurando que tiene todo su "respeto y consideración".

"Me parece una carta que refleja el servidor público que hemos tenido al frente de la Fiscalía General durante todo este tiempo", ha señalado Pedro Sánchez.

Las exigencias de Feijóo

El líder de la oposición no ha tardado en pronunciarse al respecto. Alberto Núñez Feijóo exige a Pedro Sánchez que el próximo fiscal general del Estado cuente con el "aval" del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial).

También pide que se trate de un jurista de "reconocido prestigio" que cuente con "más de 20 años en la profesión". Por último, Feijóo exige que el nuevo fiscal general no haya desempeñado ningún cargo político al menos en los cinco últimos años.

"Debería cumplir estos requisitos mínimos de solvencia e independencia", ha dicho el líder del Partido Popular durante el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer organizado por los populares.

