Las polémicas de la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo

Con unas declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, en Onda Cero, durante una entrevista con Carlos Alsina, "la Sexta hace negocio, por ejemplo, con la erosión de los valores de nuestra democracia", estalla la tormenta.

Pero no es la primera vez. Desde que se anunció que sería la voz del PP en el Congreso, ha sido especialmente criticada por su tono, incendiario según algunos, lejos de la moderación, según otros. Así hablaba del exministro Alfredo Pérez Rubalcaba, "no derrotó a ETA", justo después de su fallecimiento. Una valoración personal que también ha tenido para sus propias filas: "Profundamente anticatalanes". Así definió al PP de la comunidad frente al nacionalismo. Y así se enfrentó a los populares del País Vasco, acusando a sus dirigentes de tibieza frente al terrorismo: "Se apartaron de esa consigna de que lo moral es lo eficaz". Le respondió Borja Sémper: "Mientyras algunas caminaban sobre mullidas moquetas, otros nos jugábamos la vida".

La última, y sin que haya llegado la calma, se vuelve a desmarcar de Génova: "Yo soy feminista amazónica de la escuela de Camile Paglia.". Se define así y asegura que no estará en las manifestaciones del 8 de marzo. Quien la eligió, Pablo Casado, siempre la ha apoyado justificando su actitud: "Los portavoces, si se me permite la expresión, también tienen que tener un tono firme... entre otras cosas para que no tenga que tenerlo yo". Firmeza para Casado, extremismo para otros, incluso, de su partido.