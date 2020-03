Cayetana Álvarez de Toledo carga contra La Sexta

La vicesecretaria general de Política Social del PP, Cuca Gamarra, subrayó que su formación defiende “la libertad de expresión y la libertad de prensa” en España cuando se le preguntó por la valoración que hace la dirección nacional de las críticas de su portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, a La Sexta. En rueda de prensa en la sede nacional, tras la reunión de Comité de Dirección que presidió Pablo Casado, la vicesecretaria de Política Social recalcó que “nosotros no somos como Pablo Iglesias, al que han podido escuchar reflexiones este fin de semana bastante alarmantes” sobre los medios de comunicación.

Cayetana Álvarez de Toledo dijo en una entrevista en Onda Cero que La Sexta hace “negocio con la erosión de los valores de nuestra democracia”. Gamarra no ha desautorizado esas palabras, pero se reafirmó en que el planteamiento del PP no es otro que “defender siempre la libertad de expresión” de los periodistas. Se trata, aseguró, de un compromiso “incuestionable” dentro del PP. De esta forma, Gamarra no ahondó en ningún caso en los comentarios de Álvarez de Toledo y se limitó a hacer esta reflexión general sobre la postura del PP.

En el PP catalán -Álvarez de Toledo es diputada por Barcelona- sí han reaccionado a las palabras de la portavoz en el Congreso. Según 'La Razón', un alto dirigente del partido en la comunidad considera que "Cayetana no es el PP de Cataluña. Tiene virtudes extraordinarias y al tiempo muchos defectos. Es mejor tener virtudes más moderadas y cometer menos errores".