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Caso Koldo

El juez del caso Koldo imputa a Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, y a Joseba García

Ambos están llamados a declarar como imputados el próximo 20 de julio.

La expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, a su salida del Tribunal Supremo

El juez del caso Koldo imputa a Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, y a Joseba García | Europa Press

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Alba Gutiérrez
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La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la declaraciones de todos ellos como investigados tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al exministro a 24 años de prisión y a su ex asesor a 19 años y ocho meses.

El tribunal les sentenció por, entre otros motivos, el enchufe de Jessica en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, en las que estuvo contratada entre el 1 de marzo de 20219 y el 28 de febrero de 2021, y entre el 2 de marzo de 2021 y el 1 de septiembre de 2021, en ambos casos sin desempeñar trabajo alguno.

La contratación de Jessica guarda una "íntima conexión" con los hechos investigados

La Fiscalía entiende que la contratación de Jessica que aborda la sentencia guarda una "íntima conexión" con los hechos investigados en la Audiencia Nacional para "determinar las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivar para los terceros relacionados con los hechos y no enjuiciados por el Supremo", como es el caso de Jessica además de Joseba García e Ignacio Zaldívar.

La sentencia declara que los hechos relativos a la contratación de Jessica son constitutivos de un delito de malversación en concurso con un delito de tráfico de influencias, al tiempo que asegura que las pruebas "acreditan el decisivo nivel de influencia" que para llevar a cabo la contratación de Rodríguez tuvieron Ábalos y Koldo García, "con la connivencia de terceros no juzgados" en la causa.

Dicha sentencia es tajante cuando afirma que Jessica Rodríguez no solo no desempeñó ningún trabajo en las empresas que la contrataron, sino que "el propósito fundacional del plan criminal era, precisamente, que no trabajara y, pese a ello, percibir en forma de salario mensual, las cantidades que le fueran ingresadas por ambas mercantiles públicas en su cuenta bancaria".

Jessica percibió más de 43.000 euros

El Ministerio Fiscal recoge que el Supremo relató en la sentencia que Rodríguez "en todos" los informes que remitía a sus responsables en Ineco "hizo constatar que desempeñaba tareas administrativas para Joseba García" y que no atendió a sus superiores cuando le solicitaron que "precisara más sus condiciones de trabajo".

De la sentencia del Supremo, el Ministerio Público extrae que "Jessica Rodríguez recibió indicaciones expresas de Koldo de que si algún empleado o responsable de Ineco se interesaba por lo que hacía en Adif, siempre contestase que trabajaba para una tercera persona".

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