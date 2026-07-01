Vicente Vallés, sobre la 'ley de nietos': "Los populares se han enredado, concediendo al Gobierno una vía de escape"

El PP lleva varios años mostrando una evidente dificultad para gestionar su relación con Vox. Ha tenido muchas dudas, y ha adoptado decisiones contradictorias a la hora de negociar pactos en las diferentes comunidades autónomas. Y, sobre todo, el PP va a rastras de los debates que Vox pone en circulación.

A los populares les incomodan esos debates, pero no saben cómo evitarlos. Y como no saben evitarlos, tratan de intentar liderarlos. El resultado es que casi siempre pierden.

Porque, por muy lejos que pueda ir Feijóo en el lenguaje que utiliza en esos debates, Abascal siempre puede ir más lejos. Vox no es un partido de Estado, ni pretende serlo. Mientras que el PP ha sido siempre un partido de Estado, y sí aspira a seguir siéndolo.

Así ocurrió con el debate sobre la prioridad nacional, en el que Vox ha forzado al PP a ir donde el PP no quería. Y así ocurre ahora con la conocida como 'ley de nietos', en la que Vox llega a hablar de golpe de estado en diferido, y el PP se ha metido en un lío del que ahora no sabe cómo salir. Los populares se han enredado, concediendo al Gobierno una vía de escape frente a los casos de corrupción que agobian a Moncloa.