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Josu Ternera, exjefe de ETA, queda absuelto en su último juicio pendiente en Francia

El Tribunal de Apelación de Paris lo ha decidido en el último proceso que tenía pendiente en Francia, abriendo la posibilidad de su entrega a España.

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Josu Ternera, exjefe de ETA, queda absuelto en su último juicio pendiente en Francia | Documentación Atresmedia

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Manuel Pinardo
Publicado:

Josu Ternera, histórico dirigente de ETA ha sido absuelto por el Tribunal de Apelación de París en el último proceso que tenía pendiente en Francia. Esto abre la perspectiva para su entrega a España.

La presidenta del tribunal se limitó a dar el dictamen absolutorio a Josu Ternera, que había acudido a la audiencia con sus abogados, después de recordar que la acusación que pesaba sobre él era pertenencia a una organización terrorista por el periodo que iba desde el 20 de diciembre de 2002 hasta mayo de 2005.

Juzgado por formar parte de ETA

En este proceso, que se había celebrado en abril, se le juzgó por formar parte de ETA desde que huyó de España, cuando era miembro del Parlamento Vasco para escapar de las investigaciones que se estaban llevando a cabo en 2002 para aclarar si había estado implicado en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza de 1987 (fueron asesinadas 11 personas, seis de ellas menores de edad, y hubo 88 heridos).

Los principales elementos de prueba en su contra eran las trazas de ADN y las huellas que dejó de su paso por dos pisos francos de ETA en Lourdes y en Villeneuve sur Lot. Allí vivieron el que era entonces jefe militar, Peio Eskisabel, y su lugarteniente, José Manuel Ugartemendía, que fueron capturados a finales de abril de 2005.

Posible entrega a España

Los principales elementos de prueba en su contra eran las trazas de ADN y las huellas que dejó de su paso por dos pisos francos de ETA en Lourdes y en Villeneuve sur Lot. Allí vivieron Pio Eskisabel y su lugarteniente, José Manuel Ugartemendía, capturados a finales de abril de 2005.

La Justicia francesa ya había dado luz verde a la entrega de 'Ternera' a España. Antes, en abril, la fiscal del Tribunal de Apelación de París, Naïma Rudloff, había defendido que no hay que ver a Urrutikoetxea como "un negociador de paz", que es como ha querido presentarse durante este juicio de dos días, sino como alguien que, si bien "participó en negociaciones", estaba "implicado en una organización con la que estaba en total adhesión con su modo de acción", es decir, "con los atentados".

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