Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Ley Nietos

Feijóo acusa al Gobierno de no tener "objetivos inocentes" y buscar "alterar el censo" con la 'Ley de Nietos'

El líder de la oposición ha criticado, entre otros asuntos, que la cifra de beneficiarios haya aumentado desde el anuncio del Gobierno.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la clausura del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del Partido Popular

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la clausura del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del Partido Popular Europa Press

Publicidad

Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

"El Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud, que son ocho millones de personas más", ha denunciado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de clausura del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consell en Castellón.

Durante su intervención, ha asegurado que hay un "interés detrás" de la introducción de la regularización extraordinaria de migrantes y la 'ley de nietos', ya que el Gobierno de Pedro Sánchez "nunca actúa por el bien de los demás". "Siempre hay una intención" ha afirmado, añadiendo que se trata de "la nacionalización masiva" y con ello "la alteración del censo".

El gallego considera que la nacionalización de descendientes de españoles exiliados como la regularización de migrantes deberían haberse llevado a cabo con un "amplio consenso" y un "debate sosegado", explicado que ambas forman parte de un proceso de "ingeniería social" que "no tiene objetivos inocentes".

Después de varios días hablando de "ingeniería electoral", ha pasado a referirse a "ingeniería social" al considerar que el Gobierno "impulse cambios sociales de esta dimensión sin planificación" es "profundamente irresponsable".

"Regularizar lo irregular"

Feijóo apunta que ningún español cree que todo este proceso se haga con "buena fe", calificando de "irresponsable" la toma de decisiones "de este impacto", ya que se hacen mediante una instrucción del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes firmada por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, y que, según afirmó, permita "otorgar 2,6 millones de pasaportes españoles".

Asimismo cuestionó si se puede "regularizar aquello que es irregular" mediante un real decreto, criticando la suma de beneficiarios, que en un principio eran medio millón y en la actualidad está cifrado en 1,3 millones.

"No tenemos capacidad"

El líder de la oposición ha recordado que desde 2018 el número de personas nacidas en el extranjero ha aumentado a cuatro millones, un dato al que habría que sumar los 1,3 que "están incorporando de forma inmediata" con la regularización y los 2,6 millones de la 'ley de nietos', sobre la que apuntó que se trata de "tataranietos, no solo de nietos".

En total, casi ocho millones de personas que Feijóo se preguntó si "alguien ha preparado el país para esto", para negarlo posteriormente. En esta línea ha finalizado su intervención en Castellón ostrándose "convencido" de que "esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes" y concluyendo en que en España "no tenemos capacidad financiera ni recursos adecuados para gestionarlo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Marlaska cambia de versión y ahora asegura que Mercedes González sí le informó de una reunión con Leire Díez

Imagen de Fernando Grande-Marlaska y Mercedes González

Publicidad

España

La expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, a su salida del Tribunal Supremo

El juez del caso Koldo imputa a Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, y a Joseba García

La lista de los casos de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno

La lista de los casos de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno

Zapatero

Hacienda abre una inspección fiscal a Zapatero y su familia por los ejercicios de 2021 a 2025

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la clausura del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del Partido Popular
Ley Nietos

Feijóo acusa al Gobierno de no tener "objetivos inocentes" y buscar "alterar el censo" con la 'Ley de Nietos'

Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI
Rescate Air Europa

El vicepresidente de la SEPI, admite reuniones sobre el rescate de Air Europa antes de que se abriese el plazo, pero niega irregularidades en la concesión

DAO GUARDIA CIVIL
Guardia Civil

La portavoz de la AUGC, sobre la imputación del DAO y de Mercedes González: "Los agentes se encuentran abandonados y profundamente decepcionados"

Asegura que una persona que debe comparecer como investigado "no puede permanecer al frente de la institución".

Imagen del exconsejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados
Caso Púnica

Dos años y medio de prisión para Francisco Granados por fraude y prevaricación

La Audiencia Nacional considera probado que la 'trama Púnica' consiguió que ayuntamientos del PP de la Comunidad de Madrid adjudicaran la organización de los festejos a la empresa Waiter Music.

Imagen de Fernando Grande-Marlaska y Mercedes González

Marlaska cambia de versión y ahora asegura que Mercedes González sí le informó de una reunión con Leire Díez

Imagen del líder popular, Juanma Moreno, junto al líder de Vox, Manuel Gavira

Juanma Moreno vuelve a la presidencia de la Junta de Andalucía con los votos del PP y Vox

Efemérides

Josu Ternera, exjefe de ETA, queda absuelto en su último juicio pendiente en Francia

Publicidad