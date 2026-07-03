Feijóo acusa al Gobierno de no tener "objetivos inocentes" y buscar "alterar el censo" con la 'Ley de Nietos'

"El Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud, que son ocho millones de personas más", ha denunciado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de clausura del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consell en Castellón.

Durante su intervención, ha asegurado que hay un "interés detrás" de la introducción de la regularización extraordinaria de migrantes y la 'ley de nietos', ya que el Gobierno de Pedro Sánchez "nunca actúa por el bien de los demás". "Siempre hay una intención" ha afirmado, añadiendo que se trata de "la nacionalización masiva" y con ello "la alteración del censo".

El gallego considera que la nacionalización de descendientes de españoles exiliados como la regularización de migrantes deberían haberse llevado a cabo con un "amplio consenso" y un "debate sosegado", explicado que ambas forman parte de un proceso de "ingeniería social" que "no tiene objetivos inocentes".

Después de varios días hablando de "ingeniería electoral", ha pasado a referirse a "ingeniería social" al considerar que el Gobierno "impulse cambios sociales de esta dimensión sin planificación" es "profundamente irresponsable".

"Regularizar lo irregular"

Feijóo apunta que ningún español cree que todo este proceso se haga con "buena fe", calificando de "irresponsable" la toma de decisiones "de este impacto", ya que se hacen mediante una instrucción del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes firmada por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, y que, según afirmó, permita "otorgar 2,6 millones de pasaportes españoles".

Asimismo cuestionó si se puede "regularizar aquello que es irregular" mediante un real decreto, criticando la suma de beneficiarios, que en un principio eran medio millón y en la actualidad está cifrado en 1,3 millones.

"No tenemos capacidad"

El líder de la oposición ha recordado que desde 2018 el número de personas nacidas en el extranjero ha aumentado a cuatro millones, un dato al que habría que sumar los 1,3 que "están incorporando de forma inmediata" con la regularización y los 2,6 millones de la 'ley de nietos', sobre la que apuntó que se trata de "tataranietos, no solo de nietos".

En total, casi ocho millones de personas que Feijóo se preguntó si "alguien ha preparado el país para esto", para negarlo posteriormente. En esta línea ha finalizado su intervención en Castellón ostrándose "convencido" de que "esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes" y concluyendo en que en España "no tenemos capacidad financiera ni recursos adecuados para gestionarlo".

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