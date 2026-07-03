El vicepresidente de la SEPI, admite reuniones sobre el rescate de Air Europa antes de que se abriese el plazo, pero niega irregularidades en la concesión

Bartolomé Lora, vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha admitido que antes de que se abriese el plazo de solicitud de ayudas ya hubo reuniones relacionadas con el rescate de Air Europa.

Lora declaraba este viernes como investigado ante el juez José María Escribano, que instruye la causa en un juzgado de Madrid por presuntas irregularidades en el préstamo de 475 millones de euros que la entidad pública dio a la aerolínea. Pese a advertir esto, Bartolomé Lora aseguró que no ha habido irregularidades en la concesión de este rescate.

En las reuniones anteriormente mencionadas habrían participado representantes del equipo técnico y jurídico de Globalia, miembros de la SEPI y del Ministerio de Economía que en ese momento dirigía Nadia Calviño. Lora ha contestado a todas las partes, en una declaración que aproximadamente se ha extendido durante hora y media.

Documentación requerida

El juez ha pedido que la SEPI identifique al secretario del consejo gestor, los vocales con voz y voto en las sesiones del consejo gestor, los invitados a las sesiones del consejo gestor sobre la operación que se investiga. Además, ha pedido el expediente íntegro relativo al préstamo, las actas íntegras, borradores, anexos y documentación distribuida a los vocales y la presidencia. También ha solicitado informes de fiscalización o control sobre la operación, las observaciones, reparos, recomendaciones y respuestas de SEPI.