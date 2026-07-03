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Hacienda abre una inspección fiscal a Zapatero y su familia por los ejercicios de 2021 a 2025

La Agencia Tributaria comunica a la Audiencia Nacional el inicio de actuaciones de comprobación con alcance general y pide valorar su suspensión por la investigación penal en curso.

Zapatero

Hacienda abre una inspección fiscal a Zapatero y su familia por los ejercicios de 2021 a 2025 | Europa Press

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Irene Delgado
Irene Delgado
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La Agencia Tributaria ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama la apertura de actuaciones de comprobación e investigación inspectora con alcance general sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa, Sonsoles Espinosa, sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como sobre Julio Martínez y varias sociedades vinculadas a este último.

La providencia incorpora las comunicaciones al procedimiento penal y da traslado de la documentación a la Fiscalía para informe.

Inspección de varios impuestos

Las actuaciones, iniciadas por las Delegaciones Especiales de la Agencia Tributaria de Madrid y de la Comunidad Valenciana, afectan a distintos tributos correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2021 y 2025.

En el caso de Zapatero y su familia se revisarán el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, el IVA y, en el caso de la sociedad Whathefav SL, el Impuesto sobre Sociedades y el IVA.

Posible suspensión

En sus escritos, la Agencia Tributaria explica que las comprobaciones podrían verse afectadas por la investigación penal abierta, al considerar que los hechos investigados en ambas vías podrían coincidir.

Por ello, solicita al juez que valore ordenar la paralización de las inspecciones para evitar duplicidades, resoluciones contradictorias y posibles problemas derivados de la prejudicialidad penal.

Advierte, no obstante, de que si no recibe esa orden continuará la tramitación administrativa y podrá dictar las correspondientes liquidaciones provisionales y, en su caso, imponer sanciones tributarias.

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