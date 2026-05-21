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Un juez archiva la denuncia de Begoña Gómez contra Vito Quiles por acoso en un restaurante de Madrid

El magistrado considera que "no se han podido acreditar hechos que posean relevancia penal.

Vito Quiles

Un juez archiva la denuncia de Begoña Gómez contra Vito Quiles por acoso en un restaurante | Europa Press

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Hace más de tres semanas Begoña Gómez denunció al activista de ultraderecha Vito Quiles por el incidente de acoso del pasado 29 de abril en un restaurante de Las Rozas. Cuando la mujer del presidente intentaba abandonar del local, el agitador impedía su salida, lo que consideran desde Moncloa un comportamiento de acoso.

Este jueves, el juez de Majadahonda ha decidido archivar la denuncia al considerar que no hay material para abrir una causa. En la resolución, el titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Majadahonda señala que las imágenes aportadas "no se han podido acreditar hechos que posean relevancia penal" ya que "en las grabaciones no se aprecian las conductas denunciadas".

En la denuncia se expresa que Quiles había localizado a la mujer de Sánchez en el restaurante, donde le impidió salir, y donde, sostenían fuentes del entorno de Gómez, la acosó con preguntas de manera agresiva, impidiéndole la salida del local mientras la grababa.

El magistrado sostiene que "el visionado aportado no ha acreditado que haya existido tal zarandeo o que haya rodeado a la denunciante con el brazo", tal como denunció Gómez. En su caso, manifiesta que Quiles accede al local con la intención de dirigirse a ella "con multitud de cuestiones sin esperar respuestas, pero la denunciante abandona de inmediato el local y es B.M. -su amiga- quien aparta al denunciado".

La denuncia de la amiga

Una de las mujeres presentes en el incidente también denunció sobre unas lesiones que habría sufrido a manos de Quiles, pero una vez ha comprobado el juez las imágenes, remitidas por la Policía, subraya que "no se ha podido acreditar la existencia objetiva de tales lesiones".

Quiles publicó el video donde se observa como se dirige a Gómez preguntándole en voz alta sobre su asesora en Moncloa. A pesar de que ella intenta evitarle, mientras habla por teléfono, él la persigue. Es ahí donde dos mujeres y un hombre intentan que el activista deje de grabar. De hecho, una de ellas le dice "quita esa mierda", refiriéndose a la cámara y le sujeta el cuello por la espalda, a lo que él responde "que no me pegues" y "para".

Tras la publicación del vídeo en sus redes sociales, el activista escribió en la descripción: "Encuentro a la mujer de Pedro Sánchez y me agreden al preguntarle por su corrupción".

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