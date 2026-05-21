El patrimonio de Zapatero: de 200.000 euros a 3 millones en 13 años
Habría conseguido importantes beneficios por la compraventa de viviendas y también por sus conferencias.
Hace 13 años, en 2013, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero declaraba un patrimonio inmobiliario de poco más de 200.000 euros. Hoy ese patrimonio superaría, según publican varios medios digitales, los 3 millones.
2017 significó un antes y un después en su fortuna. Compró entonces un chalet en una urbanización de lujo de Lanzarote. A pie de playa, con piscina.... y tasado en 1.200.000 euros.
Dos años después, la familia adquiriría otra casa de lujo en Aravaca, Madrid, por un precio llamativamente barato para la zona. Lo venderían más tarde multiplicando el beneficio.
Al poco tiempo se habría hecho con un nuevo chollo a pocos kilómetros, en otro barrio exclusivo de la capital por el que paga oficialmente 700.000 euros, cuando su valor real estaría en torno a los dos millones.
Mientras su patrimonio seguía creciendo, en paralelo aumentaban también sus ingresos por conferencias. Según el medio digital El Debate, Francina Armengol habría llegado a pagar 30.000 euros a Zapatero por una charla en Baleares.
