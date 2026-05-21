Plus Ultra se pronuncia tras la imputación de Zapatero: "Total disposición a colaborar" mientras "mantiene su actividad con normalidad"

La aerolínea cuyo rescate durante la pandemia está en el foco del debate, Plus Ultra, ha emitido este jueves un comunicado trasladando "su total disposición a colaborar en el esclarecimiento de los hechos". Desde la compañía informan que han conocido que se ha levantado el secreto de sumario mediante el auto emitido por el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, y aseguran que están "analizando su contenido con el máximo rigor".

También aprovechan para transmitir "un mensaje de respeto hacia el proceso judicial y evitando interpretaciones parciales o descontextualizadas sobre un procedimiento que requiere gran precisión y responsabilidad en el tratamiento de la información". Este comunicado llega dos días después de que se conociera la noticia de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsificación documental.

Siguen funcionando con normalidad

La aerolínea también precisa que, mientras la instrucción sigue su curso, la compañía sigue desarrollando su actividad "con normalidad". "Todas las rutas se están desarrollando conforme a programación y se continúa ejecutando el plan de negocio establecido y los compromisos adquiridos con clientes, pasajeros y personal", subrayan.

Plus Ultra está en el centro del debate por ser el eje principal de las acusaciones hacia Zapatero. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama señala en el auto que la aerolínea estaba directamente involucrada en la trama liderada por Zapatero, una "estructura organizada y estable" dedicada al tráfico de influencias. El objetivo, según el escrito, sería obtener "beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

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