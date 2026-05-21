El Gobierno vasco concede el tercer grado a los etarras Olarra Guridi y Xabier Zabalo

El Gobierno vasco ha otorgado el tercer grado a Juan Antonio Olarra Guridi, ex jefe del aparato militar de ETA y Xabier Zabalo, miembro de la organización, ambos internos de la prisión de Martutene.

Olarra Guridi, sobre quien recayeron varias condenas, acumula más de 2.000 años de cárcel. Desde el año pasado, se encuentra en régimen de semilibertad en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Mientras, a Xabier Zabalo igualmente le fue concedido el tercer grado en febrero de 2025, aunque en su caso fue recurrido por la Fiscalía y el juez revocó la progresión de grado, por lo que volvió a prisión.

La Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite ha denunciado a través de un comunicado que estos permisos son "fraudulentos", ya que no se les ha exigido un "arrepentimiento real, público y verificable". Además, el colectivo presidido por Consuelo Ordóñez ha reclamado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que recurra estos dos nuevos terceros grados, así como ha pedido la dimisión de la consejera vasca de Justicia, María Jesús San José.

La decisión, anunciada por la misma asociación, ha sido confirmada posteriormente por el Departamento de Justicia del Ejecutivo vasco, responsable de la gestión penitenciaria en Euskadi.

Olarra Gurudi suma 24 años de cárcel

Según la organización Covite, el ex jefe de ETA a principios de los 2000, Olarra Gurudi, tiene que cumplir un tiempo efectivo de pena de 30 años, que llegaría a su fin en 2036.

En 2007 fue condenado, junto con su pareja, Aihnoa Mugica, a 1.253 años de cárcel con motivo del atentado del Puente de Vallecas de Madrid ocurrido el 11 de diciembre de 1995. Un coche-bomba explotó al paso de una furgoneta de la Armada, que se cobró la vida seis personas.

Además, en 2011 la Audiencia Nacional lo volvió a condenar a 1.000 años por liderar el atentado del 6 de noviembre de 2001 contra el subsecretario de Política Científica Juan Junquera. Aunque el objetivo principal resultó ileso, la explosión dejó un total 95 heridos.

Xabier Zabalo vuelve a disfrutar de la semilibertad

En el caso de Zabalo, fue detenido el 31 de mayo de 2002 en Burdeos, acusado de haber formado parte de varios comandos de ETA.

Condenado a 208 años de prisión por la colocación de un coche-bomba en un hotel de Salou en 2001, sumó en ese mismo año otra condena de 20 años por intentar asesinar a un concejal del PSE-EE en La Arboleda (Bizkaia).

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